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手指月亮割耳、飯吃不乾淨娶花臉婆⋯ 你小時候被大人唬爛過哪些事

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享小時候被大人告誡不要手指月亮，以免被割耳。圖片來源：Ingimage
網友分享小時候被大人告誡不要手指月亮，以免被割耳。圖片來源：Ingimage

舊時大人為教導小孩的品性行為，常會以超自然力量作為包裝，穿鑿附會下漸漸形成許多民俗禁忌。日前有網友在爆廢公社二館發文表示，自己常被大人叮囑不要手指月亮、飯要吃乾淨，因此邀請眾人「說一件小時候被大人唬爛的事」。

網友回想幼時被大人告誡不要手指月亮，免得被割耳朵，或是飯要吃乾淨，否則就會娶到花臉的太太，所以想詢問其餘網友是否也聽過類似的事。

底下有網友先用自身經驗證實手指月亮的下場，「我真的指過月亮測試，幾天後耳朵後面莫名有個疤痕（因爲有點微痛就照鏡子時看到的），然後過一陣子又不見，發生4次，真的只是巧合嗎？」、「我是真的被割過，指完隔天起床，耳朵真的有一道深深的割痕，而且還化膿，超痛」、「小時候我哥用手指過月亮，結果耳朵真的有割到流血，害我都不敢」。

文章也釣出許多網友分享其他耳聞過的忌諱，「口香糖吞下去，胃會黏起來」、「晚上不可以剪指甲，不然長輩會折壽（國中時不信邪，晚上剪腳趾，結果隔天我媽就生病，嚇死我」、「奶奶說西瓜的仔吞下去的話，肚子裡面會長西瓜 」、「坐枕頭，屁股會爛掉」、「上面牙齒掉落丟床下，下面牙齒掉落丟屋頂」、「讀書人吃雞爪會把書本抓破掉」、「筷子拿很高嫁很遠、打破東西要馬上說碎碎平安、晚上吹口哨引小偷」。

爆廢公社

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