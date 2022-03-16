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桃機停電元兇是工人偷剪電纜？ 他怒揭2大疑點「誰編的爛劇本」

21世紀女團神話S.H.E：你還記得她們青澀的樣子嗎？

聯合新聞網 / 報時光
SHE簽唱會。日期：2001/10/06．攝影：李府翰．來源：聯合報
SHE簽唱會。日期：2001/10/06．攝影：李府翰．來源：聯合報

說起女團，你腦海中第一個浮現的是誰呢？2001年9月11日，因參加選秀比賽而被唱片公司發掘的任家萱Selina、田馥甄Hebe、陳嘉樺Ella以S.H.E為名正式出道，三人分別代表溫柔、自信與勇氣，並誓言要作「男生的女朋友，女生的好朋友」。

首張專輯《女生宿舍》發行沒多久便登上銷售排行榜，翻唱自Destiny's Child的〈戀人未滿〉一曲，更是令他們一炮而紅，隨即打鐵趁熱，於一年內又陸續推出《青春株式會社》及《美麗新世界》兩張專輯，並在2003年拿下金曲獎第14屆最佳重唱組合獎，奠定了他們邁向女子天團之路的基礎。

轉眼20年過去，當初青春洋溢的少女，如今已有各自的故事，開始走向人生的下一個篇章，但唯一不變的是，三人相互扶持、始終不變的真摯情感，也是少數真正做到「單飛不解散」的團體。

S.H.E女朋友 大家搶先瘦

2001-09-03 / 民生報 / C5版 / 星星點播網

歷經萬人選秀會和電視大國民──殘酷舞台的洗禮，由HEBE、SELINA、ELLA三人組成的「S.H.E女朋友」誕生了。最近「S.H.E女朋友」頻頻在螢幕上曝光，三個人甜美的外型，讓網路上形容她們「又老又醜」的傳言，不攻自破。

經過重重選拔出來後，HEBE、SELINA及ELLA被關進魔鬼集中營，以培養3人的默契，由於簽約前3個小女生都互不認識，所以3人便在一連串的發聲課、體能課、舞蹈課、媒體課中培養感情。為了上鏡頭看來又瘦又美麗，3人也互相鼓勵，力行減重計劃，免得BABY FAT的臉在電視上看起來像豬頭。

S.H.E 女朋友 褲妹出輯

2001-09-12 / 星報 / 2版 / 發燒新星聞

「S.H.E女朋友」正式向歌壇下戰帖！三位美少女的怪癖可不少，Selina愛穿紅色內褲，Hebe不愛洗內褲，Ella卻愛幫別人洗內褲，讓人聽得傻眼。

乍看S.H.E三個人，怎麼長得那麼像？不過別被她們甜美的外表給矇騙，其實她們私底下的怪癖也不少。Selina任家萱目前是師大公民訓育系大二的高材生，為了昨天的記者會，她特別穿上紅色內褲討個吉利，同時她也透露自己會有頻尿的毛病，睡覺時特別敏感。

Hebe田馥甄是三個人中年紀最小的一位，同時也是一位懶美人，她不誇張地說：「我很不喜歡洗衣服，尤其是內褲，我寧可買新的，也懶得洗，所以家裡的內褲有一、二十條。」

相反的，Ella陳嘉樺有潔癖，每次看到Hebe衣服堆積如山，總會看不下去幫忙洗內褲！Ella具有南部人的熱情，最容易和人打成一片，她也是三人之中唯一有男朋友的，「我男朋友很支持我出唱片，不過附帶條件是不能被別人追走！」

值得一提的是，這張新專輯將首開先例將唱片小說化，預計於十月底推出小說「半熟卵女生宿舍」，故事內容會以S.H.E三位女生同住屋簷下的友情及生活點滴為藍本，由小說家角子執筆。

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