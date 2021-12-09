買白鞋怕被踩！誰發明「新鞋踩3下」規定？ 網曝由來：他害的

不少人都遇過穿了新鞋子出門後，卻被親友以「新鞋要踩3下」的理由踩踏。近日就有一名網友抱怨，他買了一雙全新白鞋後，突然想到穿出門可能會被別人踩3下，心中頓時升起一陣恐懼，讓他不解直呼「到底是誰開啟這個行為的？」話題意外引發討論。

原PO在PTT發文表示，自己不久前買了一雙新的白色鞋子，卻想起小時候只要看見有人穿新鞋，所有人都會喊著「新鞋踩3下」，讓他突然有些恐懼，擔心珍惜的新鞋因為這項不成文規定而被弄髒，並好奇問起「這個行為到底是誰開始的？」

文章曝光後，釣出許多深有同感的網友，紛紛留言「超討厭的，誰敢踩我我就踩他」、「買不起新鞋的討厭鬼吧」、「我國小就有這種事了」、「這有很久了，至少33年前就有聽說」、「大概鞋店老闆的陰謀吧，趕快踩爛再買一雙」。

其中，不少人都指出，這項習慣會廣為流行，其實和日本經典動漫《灌籃高手》有關，原因是其中一集男主角櫻木花道穿了新買的球鞋練球，卻被同伴們群起踩鞋，並解釋理由是因為新籃球鞋較硬，運動時容易讓腳受傷，踩踏後鞋子軟了一些，能避免受傷發生。讓網友哭笑不得直呼「都櫻木花道害的」、「問湘北籃球隊吧」。