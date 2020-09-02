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回憶中的「學校合作社」賣什麼？ 網：麥當勞、肯德基、壽司通通有

聯合新聞網 / 綜合報導
相信許多人在求學時期最懷念的地方就是學校的「合作社」，因販賣的商品不但種類多，且價格也相對低廉。 圖截自/爆廢公社公開版
相信許多人在求學時期最懷念的地方就是學校的「合作社」，因販賣的商品不但種類多，且價格也相對低廉。 圖截自/爆廢公社公開版

相信許多人在求學時期最懷念的地方就是學校的「合作社」，因販賣的商品不但種類多，價格也相對低廉。日前有一位網友分析，似乎不同年代合作社販賣的商品都各有特色，並藉此詢問「大家還記得以前國中合作社賣的東西嗎？

原PO在爆廢公社公開版上發文說明，今天問一個70年次的說有賣一碗一碗的肉羹，再問了一個87年次的說他們國中有賣炸雞腿。相較之下，原PO表示自己是77年次的，但以前國中只有賣麵包、運動飲料和礦泉水，並感嘆道「我真的不知道我的學校在幹嘛，最拿得出場只有肉鬆麵包」。

此文一出，便引起許多網友回覆分享，「我68年次，記得國中的合作社賣蠻多東西的，而且還可以幫忙代訂麥當勞」、「我76年次尾，以前合作社賣超多東西的！熟食、零食、飲料和文具都有」、「73年次，有肉羹麵、雞腿飯、肉燥飯」、「76年次，印象中有油飯、涼麵、壽司、炒飯、羹麵和金馬便當」、「72年次，我們學校中餐可以訂肯德基套餐！一盒好像50元」。

更有網友分享在合作社遇過超平價的美食，紛紛表示，「涼麵超猛的，一盒10元」、「10元壽司」、「一個10元古早味米糕」、「涼麵6元，辣蘿蔔乾1元」、「蛋炒飯30元，超好吃」、「5元冬瓜茶」、「一份35元的黑胡椒豬肉燴飯」。但也有人留言表示自己就讀的學校根本就沒有合作社，「蛤？合作社是什麼？直接沒有」、「國中沒有合作社 ， 都是買販賣機或是翻牆買蔥油餅」、「沒有合作社，都翻牆出去買東西」。

壽司 爆廢公社 麥當勞 肯德基 便當

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