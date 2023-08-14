賴清德抵紐約 AIT主席未接機遭質疑

副總統賴清德出訪巴拉圭過境美國，美東時間十二日晚飛抵紐約甘迺迪國際機場，駐美代表蕭美琴及美國在台協會（ＡＩＴ）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）接機。由於非ＡＩＴ主席羅森伯格（Laura Rosenberger）接機，遭在野黨質疑「美方接機規格不如預期」；但總統府副秘書長黃重諺表示，賴這次行程都是在台美緊密聯繫及高度默契上進行，沒有陳以信說的這個問題。

賴清德隨後抵達下榻的樂天皇宮酒店，在場外等候的百餘位支持者歡迎聲中接受獻花，並揮手進入酒店，但未公開講話。

美國主要台灣僑團領袖在酒店外高聲吶喊「台灣加油」、「歡迎賴清德」、「支持賴清德當選」等口號。海外信賴後援會執行長、民進黨美東黨部主委莊振輝表示，支持並期待賴能當選二○二四年台灣總統。紐約台灣商會創會會長、現年九十一歲高齡的蔡仁泰也到場歡迎。

副總統賴清德（右）抵達紐約下榻飯店，揮手向在場等候的支持者致意。圖／總統府提供

賴清德將於美東時間十三日中午在曼哈頓「The Glass House」出席紐約僑宴，並在同一地點會晤台灣創業有成的青年，進行座談。與此同時，抗議賴清德過境美國的一百多個中國華人僑團，也發通知將在場外集結抗議。福建同鄉會陳恆表示，「兩岸都是中國人，台獨肯定是不歸路，我們自家兄弟的事情可以坐下來和平解決，不需要第三方。台灣絕大多數人民是明智而且嚮往和平的，只是因一小撮人興風作浪，不停地破壞中美關係底線。」

賴清德在推特發文表示，很高興來到「大蘋果」紐約，期待過境紐約期間看到更多好朋友。羅森伯格則在賴清德抵達紐約後第一時間歡迎賴清德，她在推特表示，因為參加妹妹的婚禮無法到紐約接機，和賴相約舊金山見。賴清德也回覆推文，感謝羅森伯格的溫暖歡迎，恭喜羅森伯格家有喜事，期待舊金山見。

這次賴清德從台灣來回美國是搭乘華航客機，從美國來回巴拉圭將搭乘包機。賴清德將在結束巴拉圭行程時返回舊金山過境，依照慣例，羅森伯格會登機迎接，並全程陪同。

國民黨立委陳以信指出，二○一二年時任副總統吳敦義出訪多明尼加，過境紐約時，美國在台協會主席薄瑞光專程從夏威夷飛到紐約接機，象徵對台美關係高度重視；這次美方接機規格不若以往，或許美方希望賴此行更加低調，代表美方不欲美中關係受到賴過境的衝擊。

黃重諺表示，過去幾年來，台美雙方在各個層面，無論是安全、經貿、產業等關係緊密，應該都遠勝於陳以信在上一次國民黨執政的發言人任內；外交工作都是長期累積，且羅森伯格已在推特對賴清德表達歡迎，也說明無法在紐約接機是因為參加妹妹婚禮。我外交部也說，在如此明確的資訊背景下，竟然還有立委作出錯誤表述與評論，令人費解。