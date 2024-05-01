【重磅快評】綠色是無罪顏色 賴市長叫賴總統站起來？

台南市正副議長賄選案日前宣判，議長邱莉莉等10名被告均無罪，台南市議會國民黨團指台南地院判決無罪的理由罔顧事實、曲解法律。記者鄭惠仁／攝影 台南市正副議長賄選案，台南地院日前一審宣判，議長邱莉莉等10人皆無罪，引發各界譁然。歷經88槍擊案、光電弊案、議長賄選案，台南被戲稱為現代版高譚市，準總統賴清德的本命區保護傘綠光罩頂，綠色形同「無罪的顏色」；國民黨立委謝龍介大酸，「黨證辦對張，官司有人幫」，台南前議長李全教、屏東縣議長周典論一定感觸良多。

根據台南地檢署調查，邱莉莉、林志展與民進黨前中執委郭再欽等人，於議長選舉期間密謀以每票1000萬元價碼利誘其他議員，甚至以手比「7」恐嚇要開槍、將人半路帶上車等威脅方式，還搬出台南市長黃偉哲名義稱可政治利益分配。台南地方法院一審宣判，裁定10名被告全數無罪，主因檢察官所舉事證不足以證明邱莉莉等人有賄選或恐嚇行為。

對於台南地院採納邱莉莉律師團「換票非買票」主張，台南市議會民進黨團感謝法官「明察秋毫」，謝龍介批評，買票、賣票、白手套、扮黑臉的全都無罪，基層賄選、百姓收禮是嚴格標準，辦到議長層級的賄選案「又是另一套標準」。民眾黨主席柯文哲一針見血說，「舉國譁然，違反常識」，法律要遵守比例原則，周典論收押5個多月、查了5個多月還繼續收押，實在有點超過比例原則。

民進黨執政後，法界風向挨批「辦藍不辦綠」，綠營全身而退、藍營傷痕累累。周典論因涉嫌幫鴻海創辦人郭台銘收購總統連署書案，自去年12月25日收押至今超過5個月；李全教當年被控議長賄選，台南高分院更二審宣判，認李全教對於有投票權的人行求賄賂及不正利益，處有期徒刑9月，褫奪公權3年，二審定讞，李全教確定喪失議員和議長資格。

去年1月賴清德參選民進黨主席，回到台南舉行壓軸「向黨員報告」政見發表會，現場黨員砲轟台南有爐碴、槍擊、光電、賄選4大案，宛如「苗栗國」翻版，台南籠罩黑金汙名；賴清德一臉嚴肅，當場疾言厲色「市長站起來」，要台南市長黃偉哲、6位立委及議員起立向市民鞠躬道歉，這一幕令國人印象深刻。

賴清德還說重話，台南是守護台灣最重要城市，才短短幾年卻被人指指點點，民進黨台南黨公職「卡撐（台語：屁股）有幾根毛，大家都知道，哪有條件說黑金？」賴清德更放話，要求檢調嚴格查辦，該關就關。賴神金句言猶在耳，原本烏雲罩頂的台南馬上「從黑翻綠」、撥雲見日。

外界不清楚，民進黨「卡撐有幾根毛」，只知道綠色保護傘下一片和諧。但2026縣市長大選在即，民進黨台南市長初選可望再度上演「黨內互打」戲碼，潘朵拉的盒子一打開，狗皮倒灶、魑魅魍魎又將重新出籠，不知道當年怒嗆黑金、槓上李全教的賴市長，屆時還會不會叫賴總統站起來？