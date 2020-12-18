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【專家之眼】層峰獨斷專行 百官唯唯諾諾

聯合報 / 張競／中華戰略學會研究員
蔡英文總統（圖）主持海軍「塔江艦」下水儀式後，透過臉書表達將壓縮該型艦建造期程，引起各界關注與質疑。圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統（圖）主持海軍「塔江艦」下水儀式後，透過臉書表達將壓縮該型艦建造期程，引起各界關注與質疑。圖／聯合報系資料照片

蔡英文總統於塔江艦命名下水典禮後，透過臉書貼文公開表達，其將壓縮該型艦建造期程，立刻引起各界關注與質疑，國防部與海軍在國會殿堂馬上受到嚴重質疑。但從此種決策模式與官員應變處置過程中，再度呈現出進口含有萊克多巴胺肉品政治運作發展套路，顯現層峰獨斷專行，百官唯唯諾諾之政治文化。

儘管國防部高層在立院答詢時，公開表示總統如此裁示，係依據目前與未來台海軍事態勢，因此必須加速造艦步調，早日讓該型艦成軍完成戰備所致。但從當初蔡總統對外在無預警狀況下，就宣布將開放含萊劑美國肉品進口，本次建造軍艦期程調整構想，其實對於整個社會來說，確實又是另外一個晴天霹靂。

在此必須質疑在未曾見到總統召開國家安全會議，並且亦未依據情報機關所提供具體情報資料前提下，究竟是從何種基礎上去做出未來軍事威脅情勢嚴峻之戰略判斷，同時又必須加速建造軍艦期程，以便因應此種情勢發展。盡速讓這幾艘戰艦加入作戰序列，究竟是要建構足夠之嚇阻效用，避免會發生戰爭衝突，還是認為必須要靠這幾艘軍艦加入預想衝突場景，藉由其戰力來扭轉戰局發展方向呢？

未經過正常合理決策機制，層峰就恣意獨斷專行做出決策，總是會讓人起疑，究竟背後有何種文章？難道有什麼把柄握在他人手中，讓當事者必須做出此種極度違背常理之決策？特別是就開放含有萊劑之美國肉品進口來說，負責相關政策之政務官員，其中包括農委會主委以及衛福部部長都在事前毫不知曉此項突然轉向之決策，相關配套措施付之闕如，因此讓閣揆應對時狼狽不堪，但又不得不為政策背書，整個過程真是讓國人看到官場現形記，但整個謎團就是無人能夠破解。

同樣就塔江艦來說，其與首艘原型艦沱江艦相差甚大，該艦係基於沱江艦在驗證測試過程中所發現大量問題進行修改，並且被迫要放棄許多原始設計以及作戰能量，所以才在萬般妥協下，重新設計與建構出塔江艦。若是以客觀態度評斷，講得不客氣些，塔江艦與沱江艦在構型上差異確實極大，所以其測試驗證作業必須整套重新來過，能否過關其實是充滿變數，造船契約商能否保證獲得後續訂單，其實都還在未定之天。

此時層峰居然就先表達政治意志，決心要在新艦尚未完成測試驗證前，公開對外宣示提前完成相關建造作業，此種思維邏輯更是啟人疑竇。特別是與原先預算規畫作業完全不符，相關成造船廠能否順利擴充造艦生產能量，相關戰鬥系統能否配合產製，處處都充滿變數狀況下，層峰就做出此等決策，豈能讓人理解背後究竟是何種原因，才讓總統必須做出如此決策，公開表達此種政治意志？

蘇澳當地民眾都眼睜睜地看到，塔江艦在完成船段接合後，是經過拖帶才能運到下水命名典禮靠泊位置，其本身連主動力系統都還未完成繫泊試車，更遑論出港試航以及後續測試相關戰鬥系統與武器裝備；而層峰在此種狀況下，就如此獨斷下達裁示，請問若在後續造艦過程中，產生不若預期狀況，究竟是政策支票跳票？還是要怪決策過於獨斷？

塔江 軍艦 肉品

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