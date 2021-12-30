日本最美海天一色單車路線！騎進三河灣國家公園賞花去
【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】後疫情時代，單車旅行正夯！日本超美海天一色單車路線首推「蒲郡・三河灣Sky Line路線」，從愛知縣蒲郡市的竹島出發，眺望著平穩無浪的三河海灣、途經藍色形原漁港大橋、騎過西浦濱海公路，還能從樹木隙縫間瞥見竹島浮在三河灣上的大全景，美不勝收。
這條單車路線是騎在以三河灣為中心、被知多半島、渥美半島所包圍的三河灣國家公園中，不只日本的單車族愛來，平靜海面也讓SUP立槳、獨木舟等水上活動盛行不已。
▍蒲郡・三河灣Sky Line單車路線大公開 ▍
第1站【START】【FINISH】竹島
竹島可說是蒲郡市的地標象徵，小島全體都被指定為國家天然紀念物。走過全長387公尺的竹島橋就能抵達，徒步繞島一圈不到1小時。從三河灣遠眺小小竹島尤其可愛。
・地址：蒲郡市竹島町3-15
《延伸順遊》形原漁港大橋
這座橋不只讓汽車通行，也接受徒步者或單車騎士過橋。據說從橋上欣賞到三河大島和小島相連的景致，看起來就像釋迦菩薩仰躺模樣，因此又被稱為「睡釋迦」，是最佳賞景據點。
・地址：蒲郡市形原町下川原33-31
《延伸順遊》西浦濱海公路
一條可以享受沿海三河灣風光的美景公路。路旁栽植有椰子樹、讓人感受到滿滿的南國風情。
・地址：蒲郡市西浦町長瀬
第2站 西浦棕梠灘
位在風光明媚的西浦半島上，周邊林立著溫泉旅館，可以盡情享受海水浴和溫泉。
・地址：蒲郡市西浦町塩柄
第3站 繡球花的故鄉
這裡栽植著5萬株繡球花，每年6月會舉辦為期一個月的「繡球花祭」，祭典期間夜晚都會點燈，還有夏夜的螢火蟲之舞，將美麗的繡球花海點綴得更美！
・地址：蒲郡市金平町一ノ沢28-1
《延伸順遊》三河灣Sky Line
從公路上樹林隙縫間，可以遠眺竹島浮在三河灣的可愛景致。
・地址：蒲郡市
第4站 東三河故鄉公園
這是一個以近鄰鄉土風景為主題，可以看到東海道五十三次御油宿的公園。以昔日宿場町為靈感發想所設計的玩樂空間，搭上豐富的花草自然備受在地人喜愛。
・地址：豐川市御油町滝ケ入11-2
第5站 拉格娜登堡
可以眺望三河灣的複合性度假設施。擁有海洋主題公園「拉格娜喜雅」、購物中心「嘉年華市集」、以及被金氏紀錄認證的全球第一家機器人飯店「奇怪的飯店」。
・地址：蒲郡市海陽町2-3-1
第6站 海邊的文學紀念館
這是一座蓋在被大正、昭和初期文人、包括獲得諾貝爾文學獎的川端康成所喜愛的料亭旅館「常盤館」遺址的資料館。館內又以可以寄信到未來的「時間信箱」最人氣，寄信時間從2個月到10年後可任意指定，付費1000日圓內館方會代為處理。
・地址：蒲郡市竹島町15－62
▍蒲郡・三河灣Sky Line單車路線Quick View ▍
路線總距離：55.9公里
最大標高差：412公尺
全程所需時間：約4小時30分
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▍快速認識東三河地區 ▍
包含豐根村、設樂町、東榮町、新城市、豐川市、豐橋市、蒲郡市、田原市共8小城，介於東京與大阪兩地中間，從兩地搭新幹線到最近的豐橋市約90分鐘，從名古屋搭新幹線也只需20分鐘。
透過登山、獨木舟、單車等單純靠人力移動的手段，深度體驗日本各地的豐富多樣化大自然、地域性的歷史文化、進行與人交流的愉快旅行。這種全新的旅遊型態，便是「JAPAN ECO TRACK」。
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