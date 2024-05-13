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逾半世紀好口碑！無數未來之星在嘉藥 緊扣大健康產業孕育跨域人才

聯合新聞網／ 台南訊
嘉藥藥理學院6系扣合大健康產業培養跨域人才。圖／嘉南藥理大學提供
嘉藥藥理學院6系扣合大健康產業培養跨域人才。圖／嘉南藥理大學提供

2026年台灣將進入超高齡社會，老年人口突破480萬，銀色經濟也因此帶動大健康產業的蓬勃發展。因應產業發展，具專業且跨領域的大量人力需求也引起關注，包括第一線醫療照護人員，智慧醫療、生技研發等高階人才，也都是未來炙手可熱的行業。嘉南藥理大學，以「藥學」創校迄今超過半個世紀，其中藥理學院6學系更是緊扣大健康產業，攜手培養跨領域人才。

課程帶領學子們實務操作，互相磨練彼此所學知識。圖／嘉南藥理大學提供
課程帶領學子們實務操作，互相磨練彼此所學知識。圖／嘉南藥理大學提供

藥理學院分為藥學、食藥產業暨檢測科技、食品科技、化粧品應用與管理、保健營養及藥粧生技產業等6大科系。「與人健康息息相關，皆能在此學習」藥理學院院長王四切說，無論是藥粧、食品、營養學等衍伸的領域都與本學院相關，本學院辦學精神就在於「藥食粧安」。

嘉藥藥理學院除了是培養藥師、食品技師、營養師等人才的搖籃外，對於現下培養藥粧生技人才更是重視。其中藥粧生技產業系當屬目前最年輕但具前瞻性的科系。王四切表示，此科系「學用合一，價值創造」的教育理念，主旨為培育藥粧、生技產業人才，畢業後能夠擔任藥粧門市相關人員，更可以成為藥粧產業研發人才，對於莘莘學子而言，也是好選擇。

嘉藥更有專責教室，讓學生快速融入職場，對於醫藥相關流程更加熟稔。圖／嘉南藥理大學提供
嘉藥更有專責教室，讓學生快速融入職場，對於醫藥相關流程更加熟稔。圖／嘉南藥理大學提供

藥理學院實習課程帶領學子實務操作，銜接未來職場挑戰。圖／嘉南藥理大學提供
藥理學院實習課程帶領學子實務操作，銜接未來職場挑戰。圖／嘉南藥理大學提供

除了藥理學院6大科系是熱門選項外，嘉南藥理學院其實還與超過40多家知名醫療機構、連鎖藥粧公司簽署MOU，提供學生前往實習並接軌職場。「學院今年更首創產學攜手專班」王四切說，藥理學院提出「大健康藥粧生技職人專班」，與台南官田工業區中，5家知名藥廠、生技公司合作，讓就讀學子入學即就業。學生經由面試與廠商進行媒合後，每周4天前往公司上班，2天回到校園上課、1天休息。除了每學期學雜費約2萬元，也會滿足學生就讀時食宿需求，更能領到高於基本月薪的薪資，在攻讀大學的同時，也能累積職場實務經驗，對於學生而言是一個很好選項。

藥學

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