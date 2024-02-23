優秀新生住宿全免！義守大學多元獎學金 暖心政策學子很有感

113學年學科能力測驗2月27日放榜，究竟選校還是選系，是許多家長與學生現階段煩惱的困擾，不過能讓學子安心樂學，並獲得全面照顧與關懷，相信才是每位家長最在乎的事。近年，義守大學祭出獎勵總額最高達500萬的「優秀新生入學獎勵」、「住宿獎學金」，以及全校學生在校期間享有義大醫療體系三大醫院免掛號費服務等全方位照護政策。為了讓學生可以無後顧之憂的在校園裡盡情學習，推動「嘉善樂學獎補助計畫」，以學習替代工讀，26項的獎助學金項目在112年度共計輔導1,975人次受惠，投入近776萬元的獎助學金。

義守大學「優秀新生入學獎勵」包含獎學金、住宿費補助、生活津貼、企業實習、集團優先錄用、海外學習基金等內容。值得一提的是，義守大學的住宿獎學金，加上行政院拍板通過的大學校內宿舍住宿補助已於今年2月開始實施，優秀新生可望享有免住宿費的優惠。

義守大學以堅強的教研與全方面的照護讓學生成長茁壯。圖／義守大學提供圖

一向致力於打造安居樂學優質環境的義守大學，提供所有113學年度的新生都享有4年住宿保證，義大的宿舍約有6,000個床位，房型包含雙人套房、三人套房以及4人雅房，每間房間大約6.5至8坪，寬敞舒適的空間、優質的居住環境，加上鄰近大型的購物中心，生活機能便利，以豐富的校園活動及課程，讓校園成為學習的延伸。

「嘉善樂學獎補助計畫」輔導學生參與學業面、職涯面、生活面、技能面、心理面等五大面向的學習並予以獎助學金補助。整個計劃以建置具備就業力、社交力、健康力、品德力與問題解決力的「五力學園」。讓有經濟需求的學生以學習取代工讀，學生參與學校辦理的課業輔導、跨域學習、證照輔導、自主學習、職涯輔導、國際視野、競賽拔尖、團隊領導與邏輯思考等多元課程活動，同時還能獲補助減輕生活負擔，暖心政策讓學生特別有感。

創意整合設計學系大三的吳茵柔，獲得近4萬元的獎助學金，對日文很有興趣的她，透過輔導機制修習日文課程，這筆獎助金是她前往日本實習一個月的重要生活費，義守大學成為她的實現夢想的園地。

獲得獎助學金的創設系吳茵柔，前往日本實習，一圓出國開拓國際視野的夢想。圖／義守大學提供

義守大學所屬義聯集團事業體，涵蓋生產、醫療、教育、地產與休閒等產業，集團挹注資源全力支持，義大學子在實習課程與就業管道方面，擁有更多選擇與機會，畢業後享有集團優先錄用，讓家長對孩子的未來就業充滿信心。義守大學以堅強的教研養分與全方位的照護，讓每位義大學子走進校園，成長茁壯翻轉未來，並且成為自己理想模樣。