東海大學推動全校性AI計畫 連續四年奪下泰晤士「世界大學影響力排名」

連續四年奪下泰晤士「世界大學影響力排名」私校第一的東海大學，以「AI、跨域、博雅」為教育核心，培養學生全球觀點與世界移動能力，2024年東海更推動全校性AI計畫，打造世界級人才。

東海大學校長張國恩指出，東海全系所將AI加入學程，讓學生不論科系，都可以接觸AI理論及應用，對內根植AI於學生，對外以AI連結產業，學用合一，力行所學。

東海大學以「AI、跨域、博雅」為教育核心，培養學生的全球觀點與世界移動能力。圖／東海大學提供

世界大學排名亮眼

東海工學院在泰晤士最新公佈2023世界大學工程學科指標排名中，在國內僅次於台清交成台科五所大學，躍居全台第六。東海在國際排名表現更是亮眼，連續四年奪下2023年泰晤士「世界大學影響力排名」台灣（非醫藥類）私立大學第一名的佳績。

2024英國THE泰晤士世界大學學科排名也出爐，東海大學在物理科學領域中再創佳績，前進全球601-800名，與成大、中山並列台灣第四，僅次於台、清、交。東海校長張國恩表示，這再次證明東海不僅在文法商、博雅教育表現優異外，近年更在物理科學、理工獲得亮眼成就。

東海大學不僅在文法商、博雅教育表現優異外，近年更在物理科學、理工獲得亮眼成績。圖／東海大學提供

永續發展成績卓著

東海大學在永續發展上也備受認可，2023年勇奪第十六屆永續典範大學獎，從45所大學脫穎而出，獲頒「TCSA永續典範大學獎」，在「大學永續報告書」組，更獲得最高白金級獎，拿下雙大獎，成績亮眼，成為唯一四度蟬聯永續典範大獎殊榮的大學。

除了學校表現，東大各系所畢業生也繳出亮眼成績單，例如長期重視專業與人文教育的建築系，2023年創下同一年打破雙位數的佳績，共計10位畢業生再次錄取哈佛、哥倫比亞大學、美國賓州大學、英國倫敦大學等名校，而東海管理學院則超過10位學子錄取英國倫敦大學、美國喬治華盛頓大學等全球百大商學名校。