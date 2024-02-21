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中華大學 前進竹科的直達車

聯合新聞網／ 新竹訊
中華大學與竹科20家大廠有密切合作。圖／中華大學提供
中華大學與竹科20家大廠有密切合作。圖／中華大學提供

中華大學是全國最接近竹科的私立大學，為了讓學生能畢業即在園區高薪就業，華大藉由「探索、分析、實作、實習」的學習路徑，安排學生從大一到大四透過到竹科參訪、實習，逐步引導學習，最後順利進入園區高薪就業；中華大學率先推出「深耕園區獎學金」，符合條件者每學年可享有15,000元的獎學金（最高至六萬），還能優先被推薦至園區相關產業實習及就業，讓華大學生具備前瞻性和未來性，擁有出色的職場競爭力！

連續八年（105年-112年）獲得教育部選為北一區品德教育特色學校觀摩及表揚推薦學校。圖／中華大學提供
連續八年（105年-112年）獲得教育部選為北一區品德教育特色學校觀摩及表揚推薦學校。圖／中華大學提供

全程免費的AI國際專業證照課程及考試。圖／中華大學提供
全程免費的AI國際專業證照課程及考試。圖／中華大學提供

「積極進取、創造自我價值，穩固未來發展」

資電學院光電系蔡子婷，目前任職於友達光電-高級工程師。圖／中華大學提供
資電學院光電系蔡子婷，目前任職於友達光電-高級工程師。圖／中華大學提供

目前任職於友達光電高級工程師的蔡子婷，大學從光電系一路念到研究所畢業，曾獲得「馬來西亞MTE國際發明獎」銅牌，校內「跨域創新競賽-智慧生活」第二名，以及數個學期的品學兼優獎！蔡子婷表示，華大提供給學生的資源很豐富，自己也把握這些機會多方面嘗試，及早了解未來定位，在職涯發展上就能更堅定地走下去。他鼓勵學弟妹，要擁有發現和解決問題的能力，積極進取學習、創造出自我的價值。保持謙虛的態度幫助自己在處事能更圓融完善！

「堅持學習、創新、改變是通往成功關鍵 」

管理學院企管系李佳縈，目前任職於鴻海集團台揚科技-資深財務長。圖／中華大學提供
管理學院企管系李佳縈，目前任職於鴻海集團台揚科技-資深財務長。圖／中華大學提供

從華大經營管理研究所畢業十多年以來，李佳縈在鴻海集團台揚科技、威盛集團立衛科技、梭特科技等企業，任職過資深財務長、公司治理長、IR投資關係主管。求學時期透過商業管理課程累積不少學習經驗，最大的收穫就是結合產學知識及商業管理，將所學最大化運用在公司及企業上！李佳縈對於母校栽培讚譽有加，在畢業後鼓勵親友就讀華大，更勉勵後進要藉由做中學、學中做，培養解決問題能力，在競爭激烈的世代中，維持學習的動力和創造力！

「重視團隊合作溝通，培養職場必備技能 」

國際人文學院應日系林蔚盛，目前任職於台灣豪雅光電-圖檔資訊處理專員。圖／中華大學提供
國際人文學院應日系林蔚盛，目前任職於台灣豪雅光電-圖檔資訊處理專員。圖／中華大學提供

從應用日語系畢業的林蔚盛，目前任職日商-台灣豪雅光電。在大學時期就積極爭取表現機會，曾擔任系學會幹部同時致力於日語戲劇盃、成果公演等活動，把握機會精進日語能力，畢業後更勇闖日本打工度假豐富閱歷！為了滿足竹科日語人才的需求，回國後在學院系主任魏志珍引薦下加入日商公司，學有所用成為團隊中重要角色。林蔚盛鼓勵學弟妹在校時主動爭取表現， 為進入職場做好準備！

「保持好學之心，擁有滿腹技能才能走得長久」

建築設計學院土木系翁浩倫，目前任職於頤達營造-現場工程師。圖／中華大學提供
建築設計學院土木系翁浩倫，目前任職於頤達營造-現場工程師。圖／中華大學提供

111學年度剛從土木工程學系畢業的翁浩倫，自大四透過學校引薦到頤達營造實習後，因為表現優異受到公司賞識，畢業後直接留任現場工程師一職，目前負責竹科台積電建廠的F20P1全套管基樁工程。翁浩倫在就學期間最大收穫就是透過學校媒合實習廠商，有機會提早到職場了解工作樣貌，從中學習專業技能以及學習與廠商溝通、合作的能力，也因為在職場上優異的表現獲得公司肯定，現今每月薪水加獎金平均五萬元到六萬元不等。

「建立自信、永不放棄，以良善的心態面對挑戰」

觀光學院觀光與會展學系甘庭甄，目前任職於宏碁創達-IT工程師。圖／中華大學提供
觀光學院觀光與會展學系甘庭甄，目前任職於宏碁創達-IT工程師。圖／中華大學提供

在校四年來不僅考取近十張的專業證照，更在「兩岸觀光盃遊程規劃競賽」一舉拿下冠軍，在求學期間積極培養職場軟實力！畢業後跨域學習科技產業，她運用大學四年練就的競賽實力及簡報能力等等，到台積電、力成半導體企業面試屢屢錄取，目前擔任IT工程師的她以自身經驗鼓勵學弟妹，把握求學期間的資源，從中練就解決問題以及強大適應力，不管到哪個領域都能夠展現專業的一面！

中華大學

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