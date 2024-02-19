中原大學 註冊率百分百蟬聯全國第一

根據教育部公布112學年度公私立一般大學大學部新生註冊率，中原大學註冊率百分百，再度蟬聯全國第一，也是全國私立一般大學唯一獲此佳績，更已連續4年新生註冊率100%，連續6年蟬聯全國公私立綜合大學第1名。

中原大學校長李英明表示，創校邁入第69年，期勉中原成為值得學生與家長信賴的優質大學。

中原大學每年舉辦近60場風雅頌及樂曲悠揚音樂會，培養學生藝文涵養。圖／中原大學提供

獲獎最多 世界大學排名優越

2023年中原大學各方面獲得肯定，除大學部招生「零缺額」，第4度榮獲教育部「友善校園獎」卓越學校，是全國獲獎次數最多的大學。「高等教育深耕計畫」獲教育部1.55億元補助，為全國私立綜合大學最高補助金額。

根據英國泰晤士高等教育特刊2024年度「世界大學排名」，中原在全國排名第15，「工程科技」領域更是全國排名第8，為私校第一。而在英國高等教育調查機構所發布2024年「亞洲大學」排名，中原大學排名穩定維持301至350名，而「論文被引用次數」指標分數更高居全國第二、私校第一。

中原大學化工系特聘教授張雍（左）榮獲「行政院傑出科技貢獻獎」。圖／中原大學提供

師資堅強 榮登科學影響力排行

中原大學擁有堅強的師資陣容，多達20位教授榮登「全球前2%頂尖科學家榜單─終身科學影響力排行榜」，其中1位是中原化工系校友、特聘教授張雍，榮獲2023年「行政院傑出科技貢獻獎」，是「工程科技組」唯一獲獎人，開創全球最高效率的抗凝血型減除白血球過濾器，並和學生聯手創業成立台灣第一家高階血液醫材公司。

第 75 屆「德國紐倫堡國際發明展」，中原大學電機系、機械系、化工系師生共囊括2金、2銀。電機系終身特聘教授、醫工系及應物碩畢業校友林康平獲選為「國際醫學與生物工程聯盟」副理事長，並將擔任2025至2028年的理事長，是台灣首位擔任此職務的教授。

此外，榮獲2023「總統科學獎」的土木系校友李文雄，對遺傳及演化學的發展影響深遠，也獲總統親自頒獎表揚。

曾任美國應用材料公司全球執行副總裁及亞太區總裁的化工系校友王寧國，除獲頒中原大學名譽博士學位，並將回母校擔任講座教授及諮議顧問，全力協助中原發展半導體產業學院。

一年一度的「大專校院資訊應用服務創新競賽」，中原大學資管系連續6年拿下「產學合作組」第1名。圖／中原大學提供

競賽常勝 各系所創新無限

第28屆「大專校院資訊應用服務創新競賽」，資管系、電機系分別榮獲兩項第1名，而資管系更是連續6年拿下「產學合作組」第1名。電機系與商設系跨領域團隊參加「盛群盃創意大賽」囊括7個獎項，連續3年奪下「創意產品設計組」金牌，為本屆最大贏家。

商設系榮獲「新一代設計產學合作」金獎殊榮、室設系奪2023年「金點新秀年度最佳設計獎」（空間設計類）。根據遠見雜誌「2023企業最愛大學生」，中原畢業生整體表現排名全國第11，並登上「資訊科技業」Top10，是唯一入榜的私立大學，各項佳績有目共睹。