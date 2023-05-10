龍華科技大學雙獲全國私立科大第一 遠見、天下2023企業最愛大學生調查

龍華畢業生 企業界心頭好

龍華科技大學今年蟬聯遠見、天下Cheers雜誌「2023企業最愛大學生調查」全國私立科大第一名，其中遠見排名僅次台科大、北科大、高科大等國立技職龍頭，是唯一入榜前20名的私立技專校院；另9大學科領域畢業生企業評價前五名，龍華科大亦是觀光休閒類唯一入榜的私立科大。

校方表示，根據天下Cheers2023企業最愛大學生調查，龍華科大今年第4度蟬聯全國私立科大第一名，排名僅次台科大、北科大、高科大、雲科大及虎尾科大，是唯一入龍華科大在「企業最愛大學生評價調查」年年進榜，贏過許多擁有豐富資源的國立大學及老牌私立名校。

校長葛自祥表示，學校堅持「二不二要」教育理念，包括不刻意追求國際間大學排名、不以培養諾貝爾獎得主為辦學目標；學生畢業後要能廣受企業歡迎，企業願用較高的待遇來聘用學校畢業生、學校要有足夠的科研能量，協助產業解決問題，轉型升級。

榜TOP 30的私立科大；Cheers2023大學辦學績效成長調查，龍華科大也連續6度入選前20名，今年更衝上第2名，僅次成功大學，超越台科大及北科大。

14家半導體龍頭聯盟 創造更多產學鏈結機會

葛自祥指出，該校自112學年度起招收「半導體工程系」學生，並與日月光、台積電等14家半導體龍頭，成立半導體產學及人才培育聯盟，期望藉由聯盟合作，創造更多產學鏈結機會；近年台積電等許多知名企業到龍華科大徵才，大三升大四學生每月實習薪資達3萬8000元以上，甚至可達5萬6000元以上。

葛自祥表示，龍華科大去年獲教育部補助1億元，建置「高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地」，整合該校現有「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」兩座教育部產業菁英訓練示範基地，及半導體特色場域等實驗室設備，提供廠商設計製造一體化服務。

龍華科大長期深耕產學合作，培養務實致用人才，獲業界高度評價。圖／龍華科技大學提供

龍華科大與諸多工業園區為鄰,實習機會多,也能獲較高報酬。圖／龍華科技大學提供

葛自祥校長：訂單式學程 銜接企業培訓

校長葛自祥強調，龍華科大2012年率先推出「訂單式就業學程」，將學生在大學最後一年課程，轉化為銜接企業的第一年培訓，加上位於新北市與桃園市交界處，周遭有超過十個工業區，課程接地氣、實習機會多。學習內涵則深耕智慧製造、AI、IoT、雲端計算、大數據、AR、VR、MR等應用科技與服務，強化學生跨領域所需知識與技能，成為未來社會最夯人才。

天下Cheers雜誌大學辦學績效成長調查，龍華科大今年排名第2，僅次成功大學。圖／龍華科技大學提供

「二不二要」教育理念 助學生就業 獲較高待遇

龍華科大在「企業最愛大學生評價調查」年年進榜，贏過許多擁有豐富資源的國立大學及老牌私立名校。校長葛自祥表示，學校堅持「二不二要」教育理念，包括不刻意追求國際間大學排名、不以培養諾貝爾獎得主為辦學目標；學生畢業後要能廣受企業歡迎，企業願用較高的待遇來聘用學校畢業生、學校要有足夠的科研能量，協助產業解決問題，轉型升級。