輔英科技大學數位轉型、就業導向 培育健康產業永續人才

輔英科技大學是全國第一所私立醫護類職業學校，也是唯一有附設醫院的科技大學，科大加上附醫，發揮一加一大於二的效益！在少子化與高齡化衝擊下，跨域整合教學研發能量，發展迎合未來社會所需智慧、健康、綠色、永續之主軸優勢專業，並深化產業鏈結，建構人才培育特色。

輔英科大與醫藥協會、連鎖藥局、製藥廠簽約。圖／輔英科技大學提供

融入數位科技，精準健康照護

輔英科大校長林惠賢表示，輔英推動創新數位科技 ABC，朝向智慧化、數據化、雲端化的未來科技趨勢發展。以「健康」為核心，跨領域整合護理學院、醫學與健康學院與人文與管理學院，連結互聯網、物聯網等，並利用檢驗、營養之大數據分析，發展精準照顧的健康促進軟硬體系統與治療輔具。另由四個學院與共同教育中心開設數位科技微學程和健康永續微學程，其中數位科技導論和健康永續導論更列為全校必修，培育學生具備未來永續發展能力。輔英科大更以「無微不智，智慧優化尊嚴終生」為主題，獲教育部精準健康產業跨域人才培育計畫(健康福祉類)補助，輔英為此類唯一通過的科技大學。

智慧護理創新學習中心。圖／輔英科技大學提供

強化跨域學習，鬆綁畢業學分

輔英科大推動「創新非典型教學 2.0」，林惠賢表示，這是以學生學習為中心之跨域共構/議題導向/敘事培力/場域實踐/產業鏈結/在地服務/設計思考等創新教學方式，創造多元教學思考，增進學生學習動機與成效。鵬圖人文大樓建置「智慧科技教學館」，以學習者為中心，備有 AI 數位教學設備，混成/遠距教學、直錄播音與多媒體教學。學系與科技公司合作研發實務 VR 學習教材教具，發展實際場域的技術操作虛擬情境訓練。

校方鬆綁跨領域就業模組學分認列，依規定修畢模組者，可全部採計為學系專業選修學分，不受限於原跨系學分數規定，藉以鼓勵學生修畢完整就業導向課程，而非無目的性進行跨系修讀。包括「醫學資訊管理師」、「健康檢驗大數據」、「農業智慧控制」、「網路商家創業與行銷」、「郵輪旅遊服務」等課程模組。

樂齡長輩、高齡及長期照護事業系、幼兒保育暨產業系師生以及附設幼兒園，老青幼共融展現全齡教育特色。圖／輔英科技大學提供

企業校園搶人，實習帶薪賺回學費

輔英科大護理系與 20 多家教學醫院簽訂人才培育助學金計劃，畢業前實習帶薪兼就業，並提供豐厚入職早鳥獎金，同時協助表現優異學生申請 1 至 4 年、每年 12 至 18 萬不等的助學津貼。今年（最後一哩）綜合臨床選習實習，全台有 60 多家教學醫院、提供超過 1100多個實習名額搶人，學生都能選到心目中理想的實習場域。今年高中入學學生，更享有地方政府提供的返鄉服務護理人才培育專案，離島享全額獎助金等同公費待遇。

卡訊電子公司策略聯盟捐贈儀式。圖／輔英科技大學提供

國考證照通過率高，就業率逾九成二

輔英對應國考證照包括護理師、助產師、醫檢師、物理治療師、營養師等，111 年國考考照通過率都遠高於全國平均。110 學年度畢業生就業升學率達 92.88%，在國內各大學中名列前茅。除了對應國考的護理、助產、醫檢、物理治療、營養等學系畢業生就業率高外，高齡及長期照顧事業系畢業生在高齡長照人力殷求下極為搶手。在綠色科技、節能空調與高科技產業需求下，環境工程與科學系培養環工機電整合專業與廠務工程師，職業安全與衛生系培養的冷凍空調專業人才，在就業市場上幾乎是就業保證。

職業安全衛生系「職安+空調」雙專長人才培育。圖／輔英科技大學提供

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