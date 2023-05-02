長照學群潛力科系 元培醫事科大培養未來熱門人才

台灣逐漸邁向「超高齡社會」，加上近年疫情陰影籠罩，讓醫護健康、福祉產業相關人才更受重視。

元培醫事科技大學重視實作課，護理系臨床技能中心也是學生考照必經的關卡。圖／元培醫事科技大學提供

三大學院 輸出產業棟樑

人力銀行2022年統計也指出，「長照學群」是未來10年職場潛力科系之一，元培醫事科技大學擁有醫護、健康及福祉產業3大學院，其中就涵蓋高齡福祉事業管理學士學位學程；所有學系至少都規劃了三分之一的實作課，學校也設有診所、長照據點、cGMP等級模擬藥廠等實訓場域，以及多個國家證照考場，如中餐烹調、烘焙、食品分析、民俗調理推拿技術士、照顧服務員技術士等，學生平常就在專業教室上課，熟練考照及職場環境，培育具備即戰力的人才，備受企業主肯定。

元培醫事科技大學設有長照福祉科技中心，也是學生跨域學習的場所。圖／元培醫事科技大學提供

輔考證照 朝跨領域學習

「我們很重視學生的證照力」，元培醫事科技大學校長王綮慷指出，元培學生一年平均通過證照數量高達3千多張，學校也提供獎金獎勵考取證照的學生。元培也強調跨領域的學習。例如學校看準高齡化社會下的寵物商機，發現寵物也需要精密的X光、MRI檢查，便由醫學影像暨放射技術與寵物保健系共組微學程，讓兩個科系的學生共同上課，學習彼此的專業。

元培醫事科技大學瞄準健康、永續領域，培訓下一波台灣熱門人才。圖／元培醫事科技大學提供

校長的話 王綮慷：要做擘劃夢想的「差異化」大學

1964年成立的元培，是台灣第一所醫事技術專業學校，將於明年邁入60週年，王綮慷校長指出，元培將持續從高齡照護、健康管理的角度，發展「質精」與「差異化」特色，為中學生在未來的健康照護產業中，提前擘劃夢想。