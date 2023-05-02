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中華大學是前進竹科的任意門

聯合新聞網／ 文／王駿杰
圖／中華大學提供
圖／中華大學提供

中華大學是全國最接近竹科的私立大學，為讓學生畢業後能順利到竹科工作，全校5大學院都以竹科產業鏈為實習場域，積極培養學生跨域學習與AI應用能力，學校緊密合作的竹科大廠超過20家，培養許多高科技產業人才進入竹科工作。

中華大學為全台首間微軟前瞻育才全合作的大學，AI人工智慧培訓是長期主推的核心課程，由微軟提供軟體、教材、業師和數據供師生使用。圖／中華大學提供
中華大學為全台首間微軟前瞻育才全合作的大學，AI人工智慧培訓是長期主推的核心課程，由微軟提供軟體、教材、業師和數據供師生使用。圖／中華大學提供

資電學院 IC工程師養成班就業率超高

資訊電機學院深耕園區多年有成，與業界緊密合作提供學生實習和就業機會，每年持續合辦IC設計領域工程師核心實務學程，提供跨域學習者翻轉人生機會，像是IC佈局工程師學程與金芯科技合作7年，就業率90％；IC應用工程師學程與瑞昱半導體合作2年，就業率75％；學員9成皆非本科，甚至有國立大學畢業生來報名，也有原本月薪僅約3萬元的倉管職員經培訓後進入竹科工作，目前已是中階主管。

IC佈局工程師學程 → https://el.chu.edu.tw/p/406-1026-241,r17.php?Lang=zh-tw

IC應用工程師學程 → https://el.chu.edu.tw/p/406-1026-17138,r17.php?Lang=zh-tw

中華大學資電學院推出的IC工程師養成班，9成皆非本科系學生，就業率超高。圖／中華大學提供
中華大學資電學院推出的IC工程師養成班，9成皆非本科系學生，就業率超高。圖／中華大學提供

任職瑞昱半導體HR的管理學院企管碩士畢業校友陳立偉。圖／中華大學提供
任職瑞昱半導體HR的管理學院企管碩士畢業校友陳立偉。圖／中華大學提供

管理學院 學習不設限培養軟實力

任職瑞昱半導體HR的管理學院企管碩士畢業校友陳立偉，認為學習不設限、積極培養軟實力，就有機會被看見，他對在學期間參加的「職場爭霸就業力養成培育計畫」印象深刻，畢業求職也因此錄取多家竹科公司，他鼓勵學弟妹應多參加社團、培養組織溝通能力、多方嘗試不自我設限，相信就能闖出一片天。

人文社會學院應日系校友林逸君目前任職於半導體設備日商公司亞太國際電機的人事總務部副主任。圖／中華大學提供
人文社會學院應日系校友林逸君目前任職於半導體設備日商公司亞太國際電機的人事總務部副主任。圖／中華大學提供

人社院 專精學習把握實習機會

人文社會學院應日系校友林逸君，是半導體設備日商公司亞太國際電機的人事總務部副主任，她認為專精學習很重要，一旦立定志向、鎖定目標就要勇敢追夢，在學期間應多把握校外實習機會，瞭解業界需要什麼人才，而自己還缺少什麼，才能儘快補足專業能力，創造機會。

中華大學建築系校友在校期間參加競圖比賽，獲得優選第1名和最佳人氣獎，該設計構想後來更被具體運用在台北市華江整宅新設無障礙電梯中。圖／中華大學提供
中華大學建築系校友在校期間參加競圖比賽，獲得優選第1名和最佳人氣獎，該設計構想後來更被具體運用在台北市華江整宅新設無障礙電梯中。圖／中華大學提供

建築與設計學院景觀系校友林芷安進入台積電環安部門擔任工程師。圖／中華大學提供
建築與設計學院景觀系校友林芷安進入台積電環安部門擔任工程師。圖／中華大學提供

建築學院 解決問題能力靠紮實訓練

建築與設計學院景觀系校友林芷安，以第1名成績畢業，靠著在學校的紮實訓練，考上台大生物環境工程研究所，日後更進入台積電環安部門擔任工程師，她認為在學校評圖簡報的訓練，對後來升學、求職與就業幫助很大，也鼓勵學弟妹在校期間應多培養外語、表達和解決問題能力，為將來進入竹科做好準備。

任職台積電智慧製造工程師的觀光學院休閒系校友潘同甯。圖／中華大學提供
任職台積電智慧製造工程師的觀光學院休閒系校友潘同甯。圖／中華大學提供

觀光學院 外語跨域能力是關鍵

任職台積電智慧製造工程師的觀光學院休閒系校友潘同甯，在學期間積極培養外語和跨域學習能力，修輔系還跨校修學分，考上清大科管所後，又到德國留學實習，他認為跨出舒適圈和勇敢挑戰，是在中華大學得到的最大啟發，更鼓勵學弟妹勇於嘗試，積極創造自己的不可被取代性，就是成功關鍵。

中華大學觀光學院學生去年前往阿拉伯聯合大公國的阿吉曼大學交換學生1學期，深入體驗當地文化，拓展國際視野。圖／中華大學提供
中華大學觀光學院學生去年前往阿拉伯聯合大公國的阿吉曼大學交換學生1學期，深入體驗當地文化，拓展國際視野。圖／中華大學提供

中華大學

官網：https://www.chu.edu.tw

臉書：https://www.facebook.com/CHU1990

地址：新竹市香山區五福路二段707號

電話：03-537-4281

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