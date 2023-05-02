中華大學是前進竹科的任意門
中華大學是全國最接近竹科的私立大學，為讓學生畢業後能順利到竹科工作，全校5大學院都以竹科產業鏈為實習場域，積極培養學生跨域學習與AI應用能力，學校緊密合作的竹科大廠超過20家，培養許多高科技產業人才進入竹科工作。
資電學院 IC工程師養成班就業率超高
資訊電機學院深耕園區多年有成，與業界緊密合作提供學生實習和就業機會，每年持續合辦IC設計領域工程師核心實務學程，提供跨域學習者翻轉人生機會，像是IC佈局工程師學程與金芯科技合作7年，就業率90％；IC應用工程師學程與瑞昱半導體合作2年，就業率75％；學員9成皆非本科，甚至有國立大學畢業生來報名，也有原本月薪僅約3萬元的倉管職員經培訓後進入竹科工作，目前已是中階主管。
IC佈局工程師學程 → https://el.chu.edu.tw/p/406-1026-241,r17.php?Lang=zh-tw
IC應用工程師學程 → https://el.chu.edu.tw/p/406-1026-17138,r17.php?Lang=zh-tw
管理學院 學習不設限培養軟實力
任職瑞昱半導體HR的管理學院企管碩士畢業校友陳立偉，認為學習不設限、積極培養軟實力，就有機會被看見，他對在學期間參加的「職場爭霸就業力養成培育計畫」印象深刻，畢業求職也因此錄取多家竹科公司，他鼓勵學弟妹應多參加社團、培養組織溝通能力、多方嘗試不自我設限，相信就能闖出一片天。
人社院 專精學習把握實習機會
人文社會學院應日系校友林逸君，是半導體設備日商公司亞太國際電機的人事總務部副主任，她認為專精學習很重要，一旦立定志向、鎖定目標就要勇敢追夢，在學期間應多把握校外實習機會，瞭解業界需要什麼人才，而自己還缺少什麼，才能儘快補足專業能力，創造機會。
建築學院 解決問題能力靠紮實訓練
建築與設計學院景觀系校友林芷安，以第1名成績畢業，靠著在學校的紮實訓練，考上台大生物環境工程研究所，日後更進入台積電環安部門擔任工程師，她認為在學校評圖簡報的訓練，對後來升學、求職與就業幫助很大，也鼓勵學弟妹在校期間應多培養外語、表達和解決問題能力，為將來進入竹科做好準備。
觀光學院 外語跨域能力是關鍵
任職台積電智慧製造工程師的觀光學院休閒系校友潘同甯，在學期間積極培養外語和跨域學習能力，修輔系還跨校修學分，考上清大科管所後，又到德國留學實習，他認為跨出舒適圈和勇敢挑戰，是在中華大學得到的最大啟發，更鼓勵學弟妹勇於嘗試，積極創造自己的不可被取代性，就是成功關鍵。
中華大學
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