國立東華大學創校28週年，歷經創校牟宗燦校長擘劃建設及歷任校長賡續努力得有優質之校園。位於花東縱谷有「臺灣的霍格華茲」之美稱，網友票選為全臺最美麗校園。

東華大學趙涵㨗校長。圖／東華大學提供

設有人文社會科學、理工、管理、花師教育、藝術、原住民民族(唯一國立)、環境暨海洋及洄瀾等8個學院，計有37個學士班、42個碩士班、1個碩士學位學程、19個博士班，以及13個碩士在職專班。全校學生總計約1萬人，專任教師近480人，其中約95%皆獲有國內外知名大學的博士學位，是極具發展潛力的綜合型大學。

課程模組「學程化」，雙主修、副主修、跨領域學習更容易，培育學生跨領域競爭力。大學即可預選碩士學程，五年即可獲得學、碩士學位。以學生學習成效為本位，連續10年獲教育部評為教學卓越計畫補助之大學外，更獲教育部補助「107-111高等教育深耕計畫」。

加強國際化視野，與世界逾400所國外大學/機構合作，每年提供超過500個出國交換，研究蹲點、競賽參與等獎助，致力開拓學生視野，接軌國際。提供英語學習環境，目前提供28個全英語授課學程，可供本地生與境外生選擇。

東華大學致力國際化，辦理海外移地教學。圖／東華大學提供

東華國際生於國際文化之夜，載歌載舞表現校園國際化的一面。圖／東華大學提供

招生管道多元，除繁星推薦、申請入學及分發入學外，亦有特殊選才及單獨招生，提供高中學子依自己的專長選擇更有利的入學機會。且為鼓勵花蓮縣、宜蘭縣、臺東縣境內高中職之優秀學生就讀學士班，特訂定獎勵東部（宜花東）高中優秀新生入學辦法，依學測成績提供學子一至四年不等的學雜費減免。對於經濟與文化不利學生，提供多元學習輔導，重視學生生涯發展及增強生學習深度，使學生能減輕就學負擔並安心就學。

多棟歐式莊園學生宿舍，大學部宿舍男女分棟，進出宿舍皆刷卡管制，房內衛浴、網路及冷氣等各項設備齊全，宿舍床位逾6000床，大一、大二新生保障住宿，大三、大四宿舍中籤率高達7成以上。宿舍區設有兩座社區生活中心，各式餐廳、便利超商等商家，提供各類日常生活所需。

東華大學備有多棟歐式莊園宿舍，房內衛浴、網路及冷氣等各項設備齊全，宿舍床位逾6,000床。圖／東華大學提供

選擇東華大學為第一志願，在花蓮這片土地共學共好，讓東華成就學習生涯，擴增視野，提升就業競爭力。

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