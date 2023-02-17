國立高雄師範大學 以師資與產業雙核心菁英人才培育為教育特色

高師大為南台灣歷史最悠久的知名大學，位於高雄市中心，交通便利，以培育優秀師資聞名，順應時代發展，已轉型為綜合型大學。專任教師300人、兼任教師300餘人，99%擁有博士學位，教學與研究陣容堅強，全面鏈結產業、學術、研究、服務、實習等面向，已培育8萬多名優質師資與產業多元人才的「雙核心」菁英校友，保有傳統並與時俱進。

各學制新生註冊率高 並持續增設特色系所

教育、文學、理學、科技及藝術五大學院開設大學部22學系、研究所30個碩士班以及12個博士班，進修學院開設33個碩士在職專班，計有近百項豐富的學習及進修資源。大學部註冊率高達95.97%-99.42%、碩士班註冊率高達92.74%-95.92%、博士班註冊率更是100%，是終身學習的最佳大學。

圖／國立高雄師範大學提供

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國立高雄師範大學 (https://w3.nknu.edu.tw/zh/)

學校總機：(07)717-2930

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