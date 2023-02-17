快訊

陳宗彥遭爆喝花酒、涉貪…檢察官想查辦卻沒下文 法務部說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國立高雄師範大學 以師資與產業雙核心菁英人才培育為教育特色

聯合新聞網／ 高雄訊
高師大為南台灣歷史最悠久的知名大學，以培育優秀師資聞名。圖／國立高雄師範大學提供
高師大為南台灣歷史最悠久的知名大學，以培育優秀師資聞名。圖／國立高雄師範大學提供

高師大為南台灣歷史最悠久的知名大學，位於高雄市中心，交通便利，以培育優秀師資聞名，順應時代發展，已轉型為綜合型大學。專任教師300人、兼任教師300餘人，99%擁有博士學位，教學與研究陣容堅強，全面鏈結產業、學術、研究、服務、實習等面向，已培育8萬多名優質師資與產業多元人才的「雙核心」菁英校友，保有傳統並與時俱進。

各學制新生註冊率高 並持續增設特色系所

教育、文學、理學、科技及藝術五大學院開設大學部22學系、研究所30個碩士班以及12個博士班，進修學院開設33個碩士在職專班，計有近百項豐富的學習及進修資源。大學部註冊率高達95.97%-99.42%、碩士班註冊率高達92.74%-95.92%、博士班註冊率更是100%，是終身學習的最佳大學。

圖／國立高雄師範大學提供
圖／國立高雄師範大學提供

圖／國立高雄師範大學提供
圖／國立高雄師範大學提供

圖／國立高雄師範大學提供
圖／國立高雄師範大學提供

圖／國立高雄師範大學提供
圖／國立高雄師範大學提供

圖／國立高雄師範大學提供
圖／國立高雄師範大學提供

國立高雄師範大學 (https://w3.nknu.edu.tw/zh/)

學校總機：(07)717-2930

國立高雄師範大學 廣告

註冊率 實習 高師大

相關新聞

國立高雄師範大學 以師資與產業雙核心菁英人才培育為教育特色

高師大為南台灣歷史最悠久的知名大學，位於高雄市中心，交通便利，以培育優秀師資聞名，順應時代發展，已轉型為綜合型大學...

東海大學高額獎學金招生一流人才 AI相關專班成亮點

連續兩年獲世界大學影響力排名國內非醫藥類大學第一的東海大學，日前更獲2023年企業最愛中南部私校排名第一的殊榮，去年畢業生進入台積電等五百大企業不在少數...

中國文化大學以學生為本 打造最貼近社會趨勢大學

創校逾六十年，中國文化大學正致力打造為「最貼近社會趨勢的綜合型大學」，並將以此嶄新風貌邁向新甲子...

永續大葉、創生未來 大葉大學師徒制打造就業即戰力

彰化縣大葉大學透過「產學攜手」與「師徒傳承」，緊扣國家發展政策與產業脈動，連續14年榮獲教育部教學卓越計畫暨高教深耕計畫獎助，由老師引領學生在實作學習裡發掘潛能...

中原大學連續3年註冊率100% 優質辦學績效世界排名突出

位在桃園中壢堅持以「教育理念」辦學的中原大學，111學年度大學部新生註冊率再度榮獲100%的佳績，依教育部公布公私立一般大學大學部新生(含境外生)註冊率...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦