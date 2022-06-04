你所不知道的錦和高中 HBL黑馬的多元特色學校

錦和高中籃球隊在HBL110學年度首次挑戰甲級戰場，直衝八強賽，創造校史新佳績。圖／錦和高中提供

新北市立錦和高中創設於民國79年5月，民國87年8月改置為完全中學。學校位於中和鬧區，鄰近雙和醫院、中和運動中心等地，現有高中30班、國中57班，學生達2766人。今年最為人津津樂道的是，錦和高中籃球隊110學年度首次向從乙級轉到甲級，先以4戰全勝姿態闖越資格賽，接連跨越16強預賽與12強複賽，僅靠著總計3勝戰績，打到前8強，也被外界視為HBL黑馬，不僅創造校史上新佳績，也為學校打開知名度。

作為完全中學，錦和高中充分把握新課綱的契機，透過多元課程規劃，引入外部資源。例如：全國首次高中課程與國立台灣圖書館合作展覽，將圖書館資源融入高三國文科「語文表達與傳播應用」課程，從資料微卷來認識報紙，並分析報導觀點，進而觀察、設定議題，透過採訪及編寫新聞稿等實務，編出屬於他們的報紙，在圖書館展示學生新聞採訪議題成果。

國立台灣圖書館與錦和高中合作，將圖書館資源融入高三國文科「語文表達與傳播應用」課程。圖／錦和高中提供

此外，新課綱上路後，自然科探究與實作成為重頭戲，錦和高中部老師透過生物、物理跨科共備，讓生物老師帶學生觀察酵母、與醣類的交互作用，物理老師則從旁輔佐，學生從既定主題延伸出的開放式探究，也成為這門課的一大特色，同時也開放北區各大學教授進場觀課，了解社區高中的探究教學設計。

錦和高中部老師透過生物、物理跨科共備，讓生物老師帶學生觀察酵母、與醣類的交互作用，物理老師則從旁輔佐。圖／錦和高中提供

錦和高中今年也在學測繳出漂亮成績單，高三李庭邑以成績國文、數B、社會皆達頂標，四科總分獲56分佳績，而繁星入學管道則有26位學生錄取台大、政大、成大、師大、中央、中興、中正等國立大學，也有7位學生率取北醫、高醫、中山醫、中國醫等醫學系。

除了辦學多元外，錦和高中今年度更獲教育部通過「防災校園建置計畫進階推廣案」，獲得逾50萬補助，成為北北基桃第一所推動防災進階推廣的高級中學，成為新北市高中防災校園的示範基地。錦和高中積極與社區防災夥伴建立關係、參與社區防災演練，更將著重於研發相關課程教案、教具或教材等工作項目。同時由學生擔任防災大使，協助防災演練或區公所收容演練的工作人員，也會安排大使到其他班級、鄰近學校或社區進行防災教育宣導，扮演好社區高中的教學角色。