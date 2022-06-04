萬能工商教育部首選優質學府 技職之光由你接手！
嘉義縣萬能工商電機科學生、證照達人鍾至維，榮獲2021年第17屆技職之光，共考取九張丙級證照，五張乙級證照，並考取經濟部自來水管承裝技工的資格。
●考取國家證照 每年超過百張
萬能工商是強調品德教育、專業技職訓練的職業學校，歷年培育國家技能競賽正副選手24名，現有多媒體設計科、資訊科、電機科、汽車科、餐飲科。
萬能每年輔導學生考取國家乙級技術士證照超過百張，正規班、特色班、實用技能班，強調培養專業技術，校內設有37個國家級技術士檢定場地，學生在校原場地考證照，畢業即就業。
汽車科特色課程有固定式吊車、鏟裝機、堆高機、油電混合車，大卡車實習與TOYOTA產學合作。餐飲科獨創雲嘉南唯一中式麵食加工乙級考場、鐵板燒實習等專業教室，校內甲組籃球隊、甲組男女排球隊更是獲獎連連。
●重視產學接軌 增就業競爭力
萬能工商秉持新課綱精神，教學創新、自主學習、專業技術課程實習與職業倫理培訓，產學接軌讓學生有多項學習選擇，增加就業競爭力，技職教育是現今社會欠缺環節，萬能著重多媒體設計科、資訊科、電機科、汽車科、餐飲科等基礎人才培育，是技術養成絕佳殿堂。
為減輕家長負擔，111學年度提供個人最高30萬元獎學金，建教班及實用班學生提供3年免學雜費優待，建教班配合教育部產業攜手2.0，每月實習薪資加獎學金3萬250元起，畢業後直接留任原公司正職或升學四技、科技大學。
萬能工商
招生訊息：http://www.wnvs.cyc.edu.tw/2019/
校址：嘉義縣水上鄉萬能路1號
電話：05-2687773-7（5 線）
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