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法網／斯威雅蒂3年內奪2冠 35連勝追平本世紀最長紀錄

萬能工商教育部首選優質學府 技職之光由你接手！

聯合新聞網／ 嘉義訊
萬能工商學生鍾至維榮獲第17屆技職之光。圖／萬能工商提供
萬能工商學生鍾至維榮獲第17屆技職之光。圖／萬能工商提供

嘉義萬能工商電機科學生、證照達人鍾至維，榮獲2021年第17屆技職之光，共考取九張丙級證照，五張乙級證照，並考取經濟部自來水管承裝技工的資格。

●考取國家證照 每年超過百張

萬能工商是強調品德教育、專業技職訓練的職業學校，歷年培育國家技能競賽正副選手24名，現有多媒體設計科、資訊科、電機科、汽車科、餐飲科。

萬能每年輔導學生考取國家乙級技術士證照超過百張，正規班、特色班、實用技能班，強調培養專業技術，校內設有37個國家級技術士檢定場地，學生在校原場地考證照，畢業即就業。

萬能工商固定式起重機實習場。圖／萬能工商提供
萬能工商固定式起重機實習場。圖／萬能工商提供

汽車科特色課程有固定式吊車、鏟裝機、堆高機、油電混合車，大卡車實習與TOYOTA產學合作。餐飲科獨創雲嘉南唯一中式麵食加工乙級考場、鐵板燒實習等專業教室，校內甲組籃球隊、甲組男女排球隊更是獲獎連連。

萬能工商籃球隊。圖／萬能工商提供
萬能工商籃球隊。圖／萬能工商提供

●重視產學接軌 增就業競爭力

萬能工商秉持新課綱精神，教學創新、自主學習、專業技術課程實習與職業倫理培訓，產學接軌讓學生有多項學習選擇，增加就業競爭力，技職教育是現今社會欠缺環節，萬能著重多媒體設計科、資訊科、電機科、汽車科、餐飲科等基礎人才培育，是技術養成絕佳殿堂。

萬能工商堆高機實習場。圖／萬能工商提供
萬能工商堆高機實習場。圖／萬能工商提供

為減輕家長負擔，111學年度提供個人最高30萬元獎學金，建教班及實用班學生提供3年免學雜費優待，建教班配合教育部產業攜手2.0，每月實習薪資加獎學金3萬250元起，畢業後直接留任原公司正職或升學四技、科技大學。

萬能工商是強調品德教育、專業技職訓練的職業學校，現有多媒體設計科、資訊科、電機科、汽車科、餐飲科。圖／萬能工商提供
萬能工商是強調品德教育、專業技職訓練的職業學校，現有多媒體設計科、資訊科、電機科、汽車科、餐飲科。圖／萬能工商提供

萬能工商

招生訊息：http://www.wnvs.cyc.edu.tw/2019/

校址：嘉義縣水上鄉萬能路1號

電話：05-2687773-7（5 線）

萬能工商 實習 嘉義

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