新北竹圍高中竹夢踏實 共同邁向國際、科技、人文的優質高中！

新北市立竹圍高級中學，位處淡水河與大屯山之間的半山腰處，可遠眺觀音山及淡水河，風景壯麗環境優美，鄰近淡水紅樹林保護區、淡水古蹟園區及臺北藝術大學社區，自然人文資源豐富，是一所具有國際視野與兼具科技、人文素養的優質高中。

交通便利--走路搭車都方便！

竹圍高中自2002年8月1日由國中升格為高中，成為新北市第15所完全中學，淡水區唯一的公立高中，同時因位在淡水區與台北市的交通樞紐，捷運系統與公車都很便利。目前高中部以招收普通班及體育班學生為主，且自108學年度起增設數理實驗班，以培育科學人才為目的。

多元適性--課程多元豐富、教師年輕熱忱

竹圍高中以科學、國際、新媒體為主軸發展校定必修課程，多元選修課程涵蓋語言類、文學類、社會類、藝術類、科學類及體育類。校內共有18個以上的社團，採高一高二混合、自由選社，分為為運動類（如籃球、排球）、學藝類（如攝影、烹飪、嘻哈研究、校刊社）、康樂類（如康輔、熱舞、吉他、電音）及學術類（模擬聯合國、心理研究、國際教育交流）等四大類。教師年輕教學充滿熱忱，師生關係良好。

竹圍高中陶藝課程由駐校藝術家來教學。圖／新北市政府教育局提供

此外，竹圍高中除各科均有學科教室、實驗教室、室內外籃球場外，更設有陶藝教室、角力館、柔道館、重量訓練、橄欖球及足球場等專業訓練場地。校方也發展橄欖球隊、柔道隊、角力隊、足球隊等體育團隊，在各項全國競賽屢獲佳績。升學成績亮眼，錄取台大、陽明交大、清大、成大、政大等國立大學人數逐年增，體育班學生也能透過體育績優管道進入師大、台北市立大學、國立體育大學等優質學府就讀。

日本姊妹校參訪並體驗竹圍高中金牌體育團隊練習。圖／新北市政府教育局提供

規模適中--努力就會成功！

校方積極與各大專院校策略聯盟，包括台北藝術大學、淡江大學、明志科大、文化大學、真理大學、聖約翰科技大學、台北海洋科技大學、台北城市科技大學等校，其中與台藝大、淡大合作發展特色課程及營隊。同時積極向下扎根，與社區國中合作辦理大聯盟計畫，讓社區高國中能夠資源共享。透過多元展能的課程與活動提供學生努力就會成功的舞台。

校址：新北市淡水區竹林路35號

電話：02-28091557

官網：http://www.zwhs.ntpc.edu.tw/nss/p/index

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