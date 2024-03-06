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成立調閱小組違憲？ 黃國昌：荒謬

聯合報／ 記者林縉明林銘翰張睿廷／台北報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。圖／聯合報系資料照
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。圖／聯合報系資料照

陸船翻覆事件真相未明，在野黨立委前天提案成立調閱小組；民進黨立院黨團書記長吳思瑤質疑，偵辦中案件，立院不得調閱相關罪證，成立調閱小組有違憲疑慮。民眾黨團總召黃國昌昨說，這種論調荒謬到了極點，法學常識完全不及格。

陸漁船事件延燒，國民黨團前天於內政委員會提案要求海巡署、國防部應於三天內提供「雷達軌跡圖」、「船載航程資料記錄儀」、「無線通聯紀錄」，但經協商後，暫緩執行。

吳思瑤表示，任何人都不能站在憲法對立面，黃國昌是美國康乃爾大學法學博士，結果法學專業性欠缺，依據大法官釋字七二九號解釋，基於權力分立與制衡原則，且保障檢察機關獨立行使職權，偵查中案件，立法院不得向其調閱相關罪證。

黃國昌表示，二○一三年爆發馬王政爭的監聽風暴，民進黨曾經提案成立監聽調閱小組，後來爆發慶富獵雷艦的弊案，當時的檢調也在調查、偵辦，立法院財政委員會照樣成立調閱小組；立法院當然可以成立調閱小組，民進黨為了阻礙立法院監督、護航行政部門，發聲閹割國會調查權，非常遺憾。

民眾黨團副總召黃珊珊表示，依法務部偵查不公開作業辦法，針對國家安全、社會矚目案件，有適度公開說明的必要，面對如此重大案件，既然行政機關振振有詞，聲稱海巡署都沒有問題，那就趕快說明清楚，否則只是徒增疑慮，「吳思瑤不是念法律的，請她先搞清楚。」

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