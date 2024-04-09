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蘇起解析馬習二會 「對非台獨無敵意」
前總統馬英九可能與大陸國家主席習近平舉行「馬習二會」，陸委會主委邱太三昨在立法院受訪表示，「兩岸只要有溝通交流，都是好事」。
國安會前秘書長蘇起昨則表示，習近平與馬英九會面，推測是想釋出「大陸只針對台獨，對非台獨沒有敵意」；馬習二會對安定兩岸緊張情勢很有幫助，拜登政府也會鬆口氣。
邱太三昨列席立法院內政委員會，有媒體問，馬英九此次是否有「自貶國格」情況？邱太三只說，馬英九「好像是以私人身分去」，對岸「好像也以馬英九先生來稱呼他」。
國民黨立委賴士葆質詢，馬習是否二會？我方有何評估？邱太三提到，很多跡象顯示「應該是朝這樣一個方向在處理」，例如陸方要求所有記者要快篩兩次，「這一定是要見大人物」，目前無法知道馬英九和對岸具體要談那些事情。但他表示，若有機會的話，應告訴對岸其所為「軟硬」介選措施，台灣人是非常反感。
是否擔心馬英九被當作統戰工具？蘇起說，政治本來就是相互利用，習當然會利用馬傳達「只要不搞台獨，就不用怕」訊息；馬也利用習，說明台灣有另一條路線，是能為台灣帶來和平的。
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