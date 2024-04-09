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馬英九：戰爭沒贏家 和平沒輸家

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
前總統馬英九昨天參訪盧溝橋，呼籲「炎黃子孫必須學會和平解決爭端」。圖／馬英九基金會提供
前總統馬英九昨天參訪盧溝橋，呼籲「炎黃子孫必須學會和平解決爭端」。圖／馬英九基金會提供

前總統馬英九昨天繼續在北京行程，上午參訪抗戰紀念館、盧溝橋，除了再次強調「開羅宣言」是「條約」而不是「歷史文件」，還在談話中提到抗戰造成三二二萬將士犧牲、「我國」當年為二戰勝利與世界和平做出的貢獻，並呼籲「炎黃子孫必須學會和平解決爭端」。

下午，馬英九「進宮」參訪北京故宮，受到高規格禮遇，車隊直接從西華門駛入。馬英九並發表談話，直言「去中國化」行徑都不會成功。

馬英九在「中國人民抗日戰爭紀念館」參訪時，特別向館方人員提到，抗戰勝利六十周年之際，時任中共總書記胡錦濤曾指出「正面戰場是國民黨，敵後戰場是共產黨」，「那段很精采」。馬英九還「轉換身分」，向館方人員「導覽」日軍侵華戰犯的「百人斬」罪行。

一行人隨後轉往盧溝橋參訪，馬英九感嘆抗日名將吉星文「在八年抗戰沒有殉國，等到國共鬥爭時（金門砲戰）反而死掉了」；大陸官方則安排一位當地老人與馬英九短暫交談。

馬英九發表談話指出，紀念七七事變要記取教訓、要「自立自強，振興中華」。他說，「現在的年輕人多半不知道，當年我國到底為二戰勝利與世界和平做出了多大的貢獻」。他強調，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，「後輩必須牢記，歷史的錯誤不可再犯」，「身為炎黃子孫，我們必須學會和平解決爭端」。

馬英九參訪故宮時，由大陸國台辦正副主任宋濤、潘賢掌陪同，副部長級的北京故宮院長王旭東親自導覽，堪稱是馬這次訪陸級別最高的「導覽員」。由於昨天是閉館日，故宮沒有其他遊客，與平時人山人海大為不同。王旭東介紹午門時，宋濤詢問是否為「拖出去午門斬首」之處，馬英九則輕拍宋濤肩膀說「你只記得這個」。

馬英九遊覽太和殿，九龍壁、頤和軒等處，並至文物醫院觀展。馬向院方贈送春聯題字「故宮博物院惠存」，落款是「馬英九敬贈」、「二○二四、四、八」；他還送書簽給王旭東。

馬英九發表談話指出，「歷經六百年興衰榮辱，故宮始終象徵中華民族」；提到台北故宮文物來自北京紫禁城故宮，文物在昔日戰亂中南遷是歷史的遺緒。他強調，兩院故宮交流合作，相互截長補短、分享經驗、創造雙贏，實屬兩岸間良好典範。他也深信，任何「去中國化」的行徑都不會成功，因中華文化已深植炎黃子孫血脈之中。「唯有回歸民族情感與中華文化，兩岸才能長長久久」。

北京故宮 抗日戰爭 馬英九

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