馬英九訪文濟閣：釣魚台不屬於琉球

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前總統馬英九六日參觀新建不久的西安版本館，在館中看到與釣魚台列嶼歷史相關的古籍時，強調這從古籍裡證明釣魚台不屬於琉球，他也提到「文言文的古文並不落伍」。

西安版本館即「中國國家版本館西安分館」，又名「文濟閣」，曾參與上世紀七十年代保釣運動的馬英九昨在館內看到明抄本「使琉球錄」，強調這是研究釣魚台的人一定要讀的，自己先前在牛津大學已看過，從古籍裡證明釣魚台不屬於琉球。他也籲館方做好收藏功能、一定要開放外界使用。

事實上，中共總書記習近平去年六月視察北京的版本館總館時，工作人員也曾介紹「使琉球錄」，習近平說自己在福州工作時就知道福州有琉球館、琉球墓，當時也曾引起民間熱議琉球問題。

馬英九任內相當注重釣魚台主權論述，他也曾強調，釣魚台列嶼主權應已於一九四五年十月廿五日隨台灣歸還中華民國，並經「中日和約」確認。

馬英九參觀結束後指出，中華文明是世界上唯一沒有中斷的古文明，幾千年前的文字後人現在都能辨讀，台灣民間也非常重視中華文化，「對經典古籍的重視，是存在於絕大多數台灣人心中的文化底蘊」。他分享自己啟蒙時母親曾教導「鄭伯克段於鄢」、到現在都牢記在心，還舉出孟子梁惠王篇提到的對魚源枯竭的相關做法，指出這足證中華文明的先進，即使經過千百年仍能與現代生活相結合，所以「文言文的古文並不落伍」。

馬英九昨天上午先赴兵馬俑參觀，館方罕見在清明連假清場接待，馬英九也被特許進入緊臨坑口的看台，但是館方並未安排馬英九撫摸兵馬俑。先前連戰二○○五年以國民黨主席身分訪問西安時，館方曾特准連戰觸摸兵馬俑，還先準備了手套，而連戰並未使用此項特權，僅止於觀看。

昨晚馬英九也參觀大唐芙蓉園，而包含大唐芙蓉園與兵馬俑，都仍有不少民眾現場圍觀馬英九一行。今天（七日）上午馬英九將赴陝西歷史博物館、大雁塔參訪，午餐後搭乘高鐵轉往北京，開啟此訪最後一段、也最受矚目的行程。