聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬英九訪文濟閣：釣魚台不屬於琉球

聯合報／ 特派記者廖士鋒／陝西報導
前總統馬英九（左）六日參觀大陸版本館西安分館時，仔細觀看「使琉球錄」古籍，重申對釣魚台列嶼的立場。記者廖士鋒／攝影
前總統馬英九（左）六日參觀大陸版本館西安分館時，仔細觀看「使琉球錄」古籍，重申對釣魚台列嶼的立場。記者廖士鋒／攝影

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

前總統馬英九六日參觀新建不久的西安版本館，在館中看到與釣魚台列嶼歷史相關的古籍時，強調這從古籍裡證明釣魚台不屬於琉球，他也提到「文言文的古文並不落伍」。

西安版本館即「中國國家版本館西安分館」，又名「文濟閣」，曾參與上世紀七十年代保釣運動的馬英九昨在館內看到明抄本「使琉球錄」，強調這是研究釣魚台的人一定要讀的，自己先前在牛津大學已看過，從古籍裡證明釣魚台不屬於琉球。他也籲館方做好收藏功能、一定要開放外界使用。

事實上，中共總書記習近平去年六月視察北京的版本館總館時，工作人員也曾介紹「使琉球錄」，習近平說自己在福州工作時就知道福州有琉球館、琉球墓，當時也曾引起民間熱議琉球問題。

馬英九任內相當注重釣魚台主權論述，他也曾強調，釣魚台列嶼主權應已於一九四五年十月廿五日隨台灣歸還中華民國，並經「中日和約」確認。

馬英九參觀結束後指出，中華文明是世界上唯一沒有中斷的古文明，幾千年前的文字後人現在都能辨讀，台灣民間也非常重視中華文化，「對經典古籍的重視，是存在於絕大多數台灣人心中的文化底蘊」。他分享自己啟蒙時母親曾教導「鄭伯克段於鄢」、到現在都牢記在心，還舉出孟子梁惠王篇提到的對魚源枯竭的相關做法，指出這足證中華文明的先進，即使經過千百年仍能與現代生活相結合，所以「文言文的古文並不落伍」。

馬英九昨天上午先赴兵馬俑參觀，館方罕見在清明連假清場接待，馬英九也被特許進入緊臨坑口的看台，但是館方並未安排馬英九撫摸兵馬俑。先前連戰二○○五年以國民黨主席身分訪問西安時，館方曾特准連戰觸摸兵馬俑，還先準備了手套，而連戰並未使用此項特權，僅止於觀看。

昨晚馬英九也參觀大唐芙蓉園，而包含大唐芙蓉園與兵馬俑，都仍有不少民眾現場圍觀馬英九一行。今天（七日）上午馬英九將赴陝西歷史博物館、大雁塔參訪，午餐後搭乘高鐵轉往北京，開啟此訪最後一段、也最受矚目的行程。

琉球 釣魚台 馬英九

延伸閱讀

蔡易餘：馬英九淚灑中國 卻無視台灣、香港被打壓

打馬英九力道減弱？ 綠營人士：非當下主戰場

不打馬英九訪陸了？ 大數據揭親綠社群冷處理

記者手記／馬英九訪陸接待高規格 特勤中心隨扈略減

相關新聞

馬英九訪文濟閣：釣魚台不屬於琉球

前總統馬英九六日參觀新建不久的西安版本館，在館中看到與釣魚台列嶼歷史相關的古籍時，強調這從古籍裡證明釣魚台不屬於琉球，他...

馬習二會？ 陸方：4月8日暫無此行程

前總統馬英九第二度訪問大陸，最受矚目的重頭戲就是是否舉行「馬習二會」，原先有媒體傳出可能在四月八日進行，不過大陸官方通報...

西安提中華文化 馬英九：文言文的古文並不落伍

馬英九前總統6日在大陸陝西省西安市西南側的「中國國家版本館西安分館」參觀時，特別就中華文化發表談話，強調中華文化經千百年...

參觀西安「版本館」 馬英九：古籍證明釣魚台不屬琉球

前總統馬英九在陝西省的訪問行程進入倒數，6日下午參觀了新建不久的大陸「中國國家版本館西安分館」，他看到《使琉球錄》強調，...

原先傳4月8日「馬習二會」 大陸官方證實當天無此行程

前總統馬英九第二度訪問大陸，最受矚目的重頭戲就是是否舉行「馬習二會」，原先有媒體傳出這可能在4月8日進行，不過大陸官方最...

馬英九參觀兵馬俑 館方罕見清場接待

前總統馬英九6日上午前往陝西西安的秦始皇陵博物院參觀兵馬俑，館方罕見在清明連假的週六清場接待，高規格一覽無遺，而馬英九高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。