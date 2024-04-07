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馬習二會？ 陸方：4月8日暫無此行程

聯合報／ 特派記者廖士鋒／陝西報導
馬英九（右3）在大陸國台辦副主任仇開明陪同下，6日參觀西安版本館。（記者廖士鋒／攝影）
馬英九（右3）在大陸國台辦副主任仇開明陪同下，6日參觀西安版本館。（記者廖士鋒／攝影）

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前總統馬英九第二度訪問大陸，最受矚目的重頭戲就是是否舉行「馬習二會」，原先有媒體傳出可能在四月八日進行，不過大陸官方通報採訪媒體的馬英九八日行程安排並沒有這個環節，這也讓「馬習二會」確切舉辦時間再度留下懸念。

根據大陸官方六日向馬英九此行隨團媒體公告的消息，馬英九七日中午結束陝西省行程，當天乘坐高鐵前往北京後，並未有採訪安排。至於四月八日行程則是上午參訪盧溝橋、抗戰紀念館、下午參訪北京故宮博物院，當晚會有「北京市領導」的會見宴請。

根據官方的公告，意味著原先傳出八日有馬習二會的消息，可能不會在當日舉辦，至於具體時間仍有待官方通知。不過隨團記者們已經於六日中午在陝西再度核酸檢測，而陝西本地官員則是免篩，核酸檢測是媒體採訪有國家領導人出席的必要工作之一，此也說明北京段的行程帶來想像空間。

馬英九在北京的行程，依照馬英九基金會先前的公布，除了前往北京大學參訪交流外，也會參觀八達嶺長城、北京故宮、中國空間技術研究院及盧溝橋和中國人民抗日戰爭紀念館，同時還將參觀奧林匹克公園內的「冰絲帶」及「鳥巢」兩座場館。最後預計十一日上午搭機飛返台灣。

行前馬英九方面已公開表達希望見到「老朋友」的意願，而扣掉已公布的八日行程，還有十一日一早返台，剩餘的九日跟十日的行程還有北京大學、八達嶺長城、中國空間技術研究院、冰絲帶及鳥巢，整體來說相較於廣東、陝西二省，仍算是「寬裕」。由於這幾處景點預約規則限制，仍無法確切得到具體日程資訊。

不過，國台辦例行記者會已確定將於十日上午正常舉行，駐京台媒都將參加，馬習二會也將排除是這個時段。

昨晚有部分台灣媒體傳出馬習二會「延後」到十日舉行，內容引述未具名的人士指出這一安排目的是與美日峰會抗衡、對台海議題發動宣傳，大陸官方並未回應此事，馬英九基金會執行長蕭旭岑對報導的媒體回應，揣測瞎編，他無法置評。

北京大學 行程 馬英九

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