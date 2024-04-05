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打馬收斂？ 綠營：非攻防主戰場

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
綠營人士表示，民進黨對馬英九訪陸立場始終如一，從質量的角度來看，質沒有改變，但量確實較為減少；原因在於，這並非當下政治攻防的主要設定議題，較少討論度是自然發生，並非綠營刻意為之。圖／聯合報系資料照片
綠營人士表示，民進黨對馬英九訪陸立場始終如一，從質量的角度來看，質沒有改變，但量確實較為減少；原因在於，這並非當下政治攻防的主要設定議題，較少討論度是自然發生，並非綠營刻意為之。圖／聯合報系資料照片

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前總統馬英九訪問大陸，ＴＰＯＣ台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，比較馬英九兩次訪陸的網路輿情聲量數據。結果發現，馬英九本次訪陸，並未像去年一樣引發激烈政黨攻防，特別是親綠網路社群，有冷處理現象。綠營內部認為，選舉已過，此議題非藍綠攻防主戰場，且馬訪陸迄今尚無「失言」，難以在社群平台擴散。

ＴＰＯＣ指出，觀察去年與今年親綠臉書社群對馬英九二度訪陸的反應，去年總共創造七千六百則批評聲量，但今年聲量銳減，目前僅累積二千六百則聲量。

ＴＰＯＣ指出，究其原因，去年馬訪中前親綠粉專就開始狂轟馬英九，斥責馬向國際社會傳遞錯誤訊息，沒想到馬在中國大陸公開喊出「中華民國」，網路風向瞬間反轉，主流輿論轉變為「諷刺民進黨連講都不敢講」、「認為馬英九說得好」、「要求蔡英文去對岸自稱總統」，此變化讓綠營社群措手不及。有了去年「踢到鐵板」的教訓，今年綠營社群轉趨收斂，在馬英九做出實際的政治性發言前，攻防力道收斂很多。

民進黨熟悉社群人士表示，從國安高層到民進黨立委的發言，皆可看出綠營對馬英九此行的批判強度仍在，總體聲量低，是因為在親綠社群沒發酵。分析有兩大原因，首先是總統選舉已過，當下營造親中與抗中的形象對比，已非藍綠攻防主戰場；再者，馬英九這回訪陸，尚無重大失言，少了明確標的，難以在社群平台快速擴散。

社群 網路 蔡英文 馬英九

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