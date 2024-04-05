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馬英九親祭黃帝陵 與宋濤同台

聯合報／ 特派記者廖士鋒／陝西報導
前總統馬英九（左）與大陸國台辦主任宋濤（右）昨天在陝西黃帝陵一齊獻花。圖／馬英九辦公室提供
前總統馬英九（左）與大陸國台辦主任宋濤（右）昨天在陝西黃帝陵一齊獻花。圖／馬英九辦公室提供

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任內曾經六度遙祭黃帝陵的前總統馬英九，四日終於在陝西省黃陵縣親祭，按照主辦單位安排，馬英九與大陸國台辦主任宋濤一齊獻花，形成罕見的畫面。

黃帝陵位於黃陵縣橋山，馬英九昨在主辦單位安排下，與宋濤一同上台獻花，順序排在所有人當中的第四位，僅次於大陸全國人大副委員長彭清華、大陸全國政協副主席蔣作君、陝西省委書記趙一德。事實上這項安排堪稱巧妙，因為現場的禮賓站位，馬英九的排序在第七，有宋濤一同獻花就成了第四。至於陝西省長趙剛則在祭文中提到「寶島心繫根祖，兩岸一統歷史必然」。

祭典前馬英九由國台辦副主任仇開明陪同參觀黃帝陵、植樹，祭典結束後馬英九則與宋濤參觀黃帝手植柏樹，隨後向媒體發表談話指出，黃帝軒轅氏是中華民族共同的始祖，「我過去在台灣曾經六度遙祭黃帝」，他歷數孫中山派團祭祀黃帝、國共共同祭祀黃帝的歷史，強調「無論是何黨派，都共奉黃帝做為我中華民族炎黃子孫共同的始祖」，最後馬英九用當年遙祭的祭文「和平兩岸，雙贏共榮；同胞一體，允執厥中」為他此次親祭作註腳。

馬英九昨天還參觀隆基綠能公司，而趙一德昨晚會見馬英九時，一開頭就指出花蓮海域發生規模七點二地震，「我們謹向受災的台灣同胞致以深切的慰問」。馬英九致詞中表示「一座長安城，半部中國史」，細數馬家堂號是陝西扶風的歷史，還指趙一德「非常年輕」，透露自己當台北市長時只有四十八歲，「充滿了熱情與幹勁」。

馬昨再度表示去年是他從事兩岸工作近四十年第一次訪問大陸，強調自己堅信兩岸青年學子交流勢在必行，也是能消弭彼此誤會最好的方式。他喊話「兩岸的未來任重道遠，深盼海峽兩岸能夠共同努力，追求和平避免戰爭，為振興中華共同奮鬥」。

全國人大 國台辦 孫中山 宋濤 馬英九

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