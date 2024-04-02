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綠籲馬英九謹言慎行 別坐實「愚人之行」

聯合報／ 記者鄭媁劉宛琳黃仲明／連線報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

前總統馬英九昨前往大陸交流，馬英九搭機前於出境大廳發表簡短談話，他說自己唯一能做的就是盡一己之力推動兩岸青年交流，推動兩岸民間減少敵意，累積善意。台灣國理事長陳峻涵也率眾至桃機抗議，希望馬不要做出賣台灣行為。

對於馬英九二度赴陸，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤質疑，此次赴中訪問，是帶著台灣人的祝福？還是台灣人的不滿和怨念？「四月一日是愚人節，若馬不想坐實這趟是愚人之行，那就請謹言慎行。」

吳思瑤說，馬英九曾自稱「新台灣人」，但二○二四年馬英九連「台灣」國家名字都不願再提起，何其諷刺，啟程剛好是愚人節，這就是歷史上的弔詭，以後歷史都會記上一筆，二次馬習會啟程日子是四月一日愚人節。

馬英九在桃機表示，這次帶著大九學堂的青年學子再次訪問大陸，就是希望在當前兩岸緊張，傳遞台灣人民愛好和平，希望兩岸交流、避免戰爭的心聲，此行是和平之旅也是友誼之旅，他已卸任總統八年，沒有公職也沒有黨職，唯一能做的就是盡一己之力推動兩岸青年交流，推動兩岸民間之間減少敵意、累積善意。去年已證明這個方式是可行，透過兩岸年輕人建立友誼，可化解許多兩岸對立。

陳峻涵到場抗議，表示去年馬英九被網友譏諷，今年仍堅持赴中參訪，還說這次赴中要降低兩岸敵意，如果馬英九認為與習近平是好朋友，希望勸習撤掉飛彈、停止軍演。

台灣人 青年 馬英九

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