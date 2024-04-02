聽新聞
test
0:00 / 0:00

趙少康盼馬英九 接手連戰當兩岸橋梁

聯合報／ 記者鄭媁劉宛琳陳秋雲林麗玉曾增勳／連線報導
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片

前總統馬英九昨啟程訪問大陸，是否與大陸國家主席習近平「馬習二會」備受矚目。中廣前董事長趙少康表示，國民黨前主席連戰過去是兩岸溝通的重要管道，以馬英九的分量，在民進黨與中國共產黨老死不相往來的情況下，可以接手連戰，成為藍營溝通兩岸事務的主要橋梁。

趙少康指出，在五二○政權交接前到大陸，馬英九此行會被民進黨拿放大鏡檢視，也背負渴望和平的國人高度期待，甚至美方也在關注，要面面俱到，的確不容易；但有這麼多台商、台生和台胞在大陸，兩岸卻不溝通、不見面，也沒有實質的意見交流，是很不正常也危險的現象，所幸至少還有馬英九這層接觸，談總比不談好，現在完全不往來，讓很多問題沒辦法處理。馬定調此行是「和平之旅」，相信可將兩岸目前緊張情勢降溫。

立法院副院長江啟臣指出，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格來台或馬英九訪問大陸，相信都不是為升溫而來，而是讓美中台三方降溫，台灣要保持對華府、北京交流暢通，非常重要。他相信羅森柏格來傳達美方希望大家可交流對話，避免誤會、誤判。

國民黨副主席夏立言表示，國民黨一向支持兩岸交流與互動，馬英九這次去，絕對有發展和平穩定關係作用，且這次也帶廿個年輕學生去，跟大陸學生交流，這些活動對於兩岸長期穩定有幫助，國民黨樂觀其成。

對於民進黨批馬英九為「統戰大戲最佳男配角」，北市長蔣萬安昨表示，只要對等、尊嚴、善意、互惠下交流，大家都不會反對，兩岸關係愈緊張，愈需要溝通交流。

國民黨 溝通 馬英九

延伸閱讀

馬英九起程訪中 盼傳遞台人心聲

趙少康：馬英九可接手連戰 成藍營兩岸溝通主要橋樑

觀察站／馬能否再闡述「各自表述」 將成馬習二會關鍵

影／馬英九今赴陸訪問11天 台灣國成員桃機舉布條抗議

相關新聞

馬會宋濤 談兩岸和平 「對全世界也有巨大意義」

前總統馬英九昨天開啟訪問大陸行程，下午抵達深圳後隨即參訪大疆和騰訊公司，傍晚在深圳五洲賓館與大陸國台辦主任宋濤會見。馬英...

馬英九參訪無人機大廠 提俄烏戰爭

前總統馬英九昨天下午抵達深圳後，隨即參訪大疆公司，由大疆公司總裁、出生於台灣的羅振華親自接待，現場作陪的還有大陸國台辦副...

綠籲馬英九謹言慎行 別坐實「愚人之行」

前總統馬英九昨前往大陸交流，馬英九搭機前於出境大廳發表簡短談話，他說自己唯一能做的就是盡一己之力推動兩岸青年交流，推動兩...

馬英九深圳第一晚 觀看無人機表演後與台青交流

前總統馬英九今天下午抵達深圳後，馬不停蹄前往大疆、騰訊公司參訪，並與大陸國台辦主任宋濤會見與晚宴，晚間則觀看深圳灣無人機...

觀察站／公園看表演 馬接地氣引圍觀

前總統馬英九在大陸的第一站深圳受到高規格禮遇，一日晚間在行程中接觸到深圳民眾，對於他的到來，不少深圳市民透過網路看到消息...

趙少康盼馬英九 接手連戰當兩岸橋梁

前總統馬英九昨啟程訪問大陸，是否與大陸國家主席習近平「馬習二會」備受矚目。中廣前董事長趙少康表示，國民黨前主席連戰過去是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。