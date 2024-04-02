趙少康盼馬英九 接手連戰當兩岸橋梁

前總統馬英九昨啟程訪問大陸，是否與大陸國家主席習近平「馬習二會」備受矚目。中廣前董事長趙少康表示，國民黨前主席連戰過去是兩岸溝通的重要管道，以馬英九的分量，在民進黨與中國共產黨老死不相往來的情況下，可以接手連戰，成為藍營溝通兩岸事務的主要橋梁。

趙少康指出，在五二○政權交接前到大陸，馬英九此行會被民進黨拿放大鏡檢視，也背負渴望和平的國人高度期待，甚至美方也在關注，要面面俱到，的確不容易；但有這麼多台商、台生和台胞在大陸，兩岸卻不溝通、不見面，也沒有實質的意見交流，是很不正常也危險的現象，所幸至少還有馬英九這層接觸，談總比不談好，現在完全不往來，讓很多問題沒辦法處理。馬定調此行是「和平之旅」，相信可將兩岸目前緊張情勢降溫。

立法院副院長江啟臣指出，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格來台或馬英九訪問大陸，相信都不是為升溫而來，而是讓美中台三方降溫，台灣要保持對華府、北京交流暢通，非常重要。他相信羅森柏格來傳達美方希望大家可交流對話，避免誤會、誤判。

國民黨副主席夏立言表示，國民黨一向支持兩岸交流與互動，馬英九這次去，絕對有發展和平穩定關係作用，且這次也帶廿個年輕學生去，跟大陸學生交流，這些活動對於兩岸長期穩定有幫助，國民黨樂觀其成。

對於民進黨批馬英九為「統戰大戲最佳男配角」，北市長蔣萬安昨表示，只要對等、尊嚴、善意、互惠下交流，大家都不會反對，兩岸關係愈緊張，愈需要溝通交流。