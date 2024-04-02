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觀察站／公園看表演 馬接地氣引圍觀

聯合報／ 本報記者廖士鋒

前總統馬英九在大陸的第一站深圳受到高規格禮遇，一日晚間在行程中接觸到深圳民眾，對於他的到來，不少深圳市民透過網路看到消息後，也提前抵達深圳灣人才公園等待，凸顯馬英九在大陸地區仍具有高人氣。

一日晚間在人才公園觀看無人機表演，是馬英九此行在深圳市內「最接地氣」的一場活動。由於官方已事先圍出一個區域，並有「南山志願者」協助維護秩序，當地民眾見狀也知道有「大人物」要來，多位現場路過的深圳市民告訴本報記者，是因為在微博上看到馬英九的行程，預先到此等待。

一位當地民眾說，現在兩岸關係比較緊張，馬英九兩次到訪大陸，給這種緊張局勢帶來了一抹亮色；另一位曾在學生時期赴文化大學交流的民眾則說，這是一場「友誼之旅」，交流能增加彼此了解。馬英九、國台辦主任宋濤一行抵達時，現場很多民眾拿起手機拍攝，其中幾位婦女則盛讚馬英九「很帥」，還向記者展示拍攝到的馬英九與民眾握手畫面，強調有人告知不得轉傳。

至於官方安排的上千架無人機表演，也處處充滿「兩岸意象」，凸顯深圳對台工作重點，例如兩岸自行車比賽、兩岸無人機比賽、兩岸帆船比賽、吸引台青標語等，而馬英九一行在表演結束前就已離場轉往下一站，最後的無人機畫面是「融合兩岸，共創未來」。

馬英九在深圳知名度不低，儘管民眾歡迎馬英九，但高人氣之下也藏著些許「扼腕之情」，有民眾直言，馬英九沒有把握任內契機，讓當時兩岸走向統一進程，相當可惜。其實這某種程度也顯示大陸民眾對馬任內評價的不同意見。

深圳 行程 馬英九

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