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溫網／阿爾卡拉斯捧盃 小約5連霸夢碎

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
溫布頓男單決賽，西班牙阿爾卡拉斯（右）五盤大戰擊退約克維奇（左），抱走冠軍。（路透）
溫布頓男單決賽，西班牙阿爾卡拉斯（右）五盤大戰擊退約克維奇（左），抱走冠軍。（路透）

從小就希望在溫布頓高捧金盃，西班牙球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯昨天凌晨完成兒時夢想，他在史詩級的五盤大戰以一比六、七比六（八比六）、六比一、三比六、六比四力退尋求五連霸的塞爾維亞名將約克維奇，除迎接生涯第二座大滿貫，也保住「世界球王」。

年僅廿歲的阿爾卡拉斯不斷寫下紀錄；去年美網奪冠讓他成為史上最年輕的球王，昨天登頂則是成為賽史第三年輕的冠軍。在四小時又四十二分鐘馬拉松大戰獲得勝利的他形容像夢想成真，「這對一個廿歲的男孩很驚奇，那麼快達到這位置，我很以自己和團隊為榮，我們每天都奮力不懈，才能有這些經歷。」

剛出道就被封「小蠻牛」，阿爾卡拉斯的名字常和同胞前輩「蠻牛」納達爾相提並論，但他認為並不需要去回應外界的期待；約克維奇也說，阿爾卡拉斯表現全方面，有很棒的適應能力，「我從沒和這樣的選手交手過」。

卅六歲的約克維奇年長阿爾卡拉斯十五歲又三百四十八天，昨天上演網球公開賽年代以後，大滿貫決賽年紀差距第三懸殊的世代對決，小約挑戰五連霸失利，沒能追平費德勒的溫布頓八冠紀錄。

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