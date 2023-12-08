馬拉松走超可愛積木風 專屬跑者紀念品讓跑者驚豔

台北，2023年12月7日 - 今年的台北馬拉松博覽會將為參賽者帶來令人驚喜的新體驗，不僅邀請到名模王心恬和網紅一輪，以及《跑騎全台灣：狂飆的18鐵人》等作者，於12月14日至16日在台北馬拉松博覽會上分享他們的跑步心得，還與知名樂高經銷商『必買站』及社會企業醫護鐵人攜手合作，打造了一系列專屬跑者紀念品，其中以樂高風格的積木人偶最為引人注目。

『必買站』負責人，同時也是知名Youtuber的虎哥，表示這次的客製化馬拉松積木人偶在台灣是首次推出，過去只有在國際鐵人三項賽事「CHALLENGE TAIWAN」合作時才曾推出過。這次的創作以「Taipei run」為主題，男女人偶各一，並允許參賽者客製化姓名和完賽成績，為賽事增添了多樣的個人風采。

醫護鐵人的創辦人陳彥良表示，醫護鐵人曾多次與『必買站』和醫鐵藝術總監袁宜如合作，推出了醫護鐵人兔年和龍年積木人偶，而此次的合作更是將台北的相關景點意象融入到紀念人偶組和海報中。這不僅讓更多人認識台北的可愛風光，同時也向支援台北馬拉松的六十名提供公益醫療服務的醫護鐵人表示敬意。在賽道上，如果參賽者遇到任何困難，也歡迎向身穿醫護鐵人隊服的隊員尋求協助。這次的台北馬拉松博覽會將為參賽者帶來更多精彩和獨特的參賽體驗，期待參賽者能夠在賽道上享受到跑步的樂趣，並珍藏這些可愛的積木人偶紀念品。