跑步小品／陪跑者 一起哭 一起笑的人

（匡寓的表情會不會也太搞笑😂）

「我採訪一個選手的時候，講到難過的事情他開始哭，我也陪他一起哭，我不只是媒體或記者，而被認定是好朋友，因為我會隨著他的情緒起伏…」「還有次巧遇一位跑者，我們兩個就在大馬路旁邊聊，一聊聊了一個多小時耶…」，這就是許多跑者都認識的好朋友–don1don總編輯鄭匡寓。匡寓撰寫的人物故事、賽事報導、運科新知、裝備評測…，許多跑友都一定讀過，我觀察他的文章產量很大，每天至少一篇，他上班第一件事就是爬網站蒐羅新資訊、新產品和新故事，從中發想出不同議題，而最喜歡寫的題材就是人物故事。

（匡寓和自行車/鐵人三項選手范永奕_鄭匡寓提供）

匡寓喜歡人與人之間的互動，聆聽不同故事和想法，如果是採訪完全不認識的人，他會做足功課，看受訪者臉書、影片，仔細讀留言，「當花越多時間情蒐，對方越來越立體，下筆時就能很快進入受訪者帶來的感動與想法」。他的這番話聽得我心有戚戚，我也是個喜歡以寫作說馬拉松故事的人，採訪以前了解受訪者背景和採訪當下都是令我享受的過程，我尤其喜歡採訪後的聽打，雖然這算是某種程度的苦差事，可以交給軟體處理，但我至今還是喜歡自己聽打，再一次沉浸於受訪者的話語中、感受對方的情緒；當我發現自己「享受」聽打，我非常確定自己正在做一件喜愛的事，因此樂此不疲。這就是我約匡寓上節目的原因，我想跟這樣一位資深的運動媒體工作者聊，請他分享對寫作和跑步的熱愛。

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最愛即工作 自認幸運兒

匡寓從2015年到don1don工作至今已八年，他以前從事企業管理工作時，是個常感疲憊、會抽菸的上班族，2010年開始跑步後，胖胖的身材瘦了，整個人狀況變好，也想在工作上有所改變，便跟隨自己的心毅然離職；2014年他做了件瘋狂事，花十天從台北一路跑到墾丁，回來後沒想到接到don1don的邀請，他欣然同意，成為編輯。「我很幸運，把對跑步和寫作的熱情和心力全投在職場上，記得台語歌王施文彬講過一句話：『如果你可以把興趣當工作，你一定要比一般人加倍努力！』我對這話的感受很深刻，很熱衷投入工作，不會有怨言。」因為喜歡運動進入這個產業，也希望幫助更多人，在社群媒體時代，很多跑者或選手都會藉社群媒體寫自己的故事，但也有很多跑者和選手雖然成績好，卻不善於講自己的故事，匡寓認為，如何把這樣的人物挖掘出來很重要。

他舉傅淑萍（註：2023女子半程馬拉松歷代百傑第3，1:15:41；2023女子馬拉松歷代百傑第5，2:43:40）為例，她非常低調，本身故事其實很多、人也很幽默；另外新竹尖石國中的謝俊漢老師，臉書上看不到他的內心世界和他為尖石國中做的事。我特別重讀了匡寓的《我跑，故我在：16位職人跑者的馬場人生》中的傅淑萍和謝俊漢老師的那兩篇–正好也是相鄰的兩個故事，感覺特別有味道！

（匡寓和尖石國中學生_鄭匡寓提供）

匡寓分享，他在採訪時會想辦法找到彼此的共同點，如老鄧–鄧新詮，一開始兩人不夠熟，相處的時間也不夠多、談得不深入，後來發現彼此都喜歡看日劇，開始越聊越深入。採訪一個人必須做功課，讓所問的問題可以摸到受訪者的心，讓對方感到你懂他，就會敞開心胸受訪。「我常說真正的採訪是在採訪結束之後，當開始講幹話的時候，很多真心話就出來了，有些不能寫，你會很清楚知道他的心情和想法是什麼…。」寫過這麼多人物故事，最大的收穫是，「當看到別人的故事，會用這些故事臣服自己，或從別人的故事中得到救贖；你看這個世界的態度會隨著溫柔一點，以前可能憤世嫉俗，但後來你會明白很多事一時片刻無法改變。」

匡寓深深記得，有一年在報上看到｢花蓮縣議員陳長明過世｣訃聞，上面寫著他是馬拉松選手。花蓮也是匡寓出生的故鄉，然而社會大眾除了認識花蓮的楊傳廣和古金水之外，對陳長明卻如此陌生，當時他的感受是希望喜歡跑步的故事都能記錄下來，一個個故事成為一條線、再擴大為一個面，就形成台灣長跑文化的厚度與深度。

跑齡十餘年 觀察賽事從成長到平穩期

從2011年的台北馬初馬，匡寓至今跑了兩百多場賽事，形容自己「每場都在玩」，回憶2013-2016年時，通常每星期六日就有六、七場馬拉松比賽，想累積百馬，一年內沒問題，可能禮拜六早上在台北跑一馬，傍晚搭車到南部，隔天早上再來一馬，然後返回台北。他最瘋狂的一次是，早上在台北跑完，下午又跑了場比賽，當晚再趕回台北再來一場比賽！比賽場次很多，報名去玩、一直跑一直跑，享受比賽氛圍，而這樣玩法的人還不少，因為到了馬場發現都是熟面孔，「ㄟ，昨天晚上住哪裡啊？等等一起去吃什麼？…」而現在則是進入賽事的平穩期，以前參賽人數動輒一兩千人，現在一場比賽可能只有幾百人，市場機制淘汰掉部分比賽，目前還在舉辦的比賽和單位都具有一定的水準。

（鄭匡寓提供）

我好奇問他，怎麼採訪24H賽？難道他也不睡？他早從2011年就開始寫人物故事與賽事記錄，第一次看到就被震撼：怎麼會有人這麼痛苦？跑24H幹嘛？「我躲起來睡，呵呵～分段睡，偷睡兩小時，再偷睡一下，帶著睡袋或到車上睡；一次醒來，ㄟ怎麼選手不見了？原來退賽了！還有一次醒來發現場上怎麼都沒人？因為太冷了！」他笑說，現在流行所謂的「沉浸式體驗」，而採訪24H賽就是不折不扣的沉浸式體驗。目前參加吳信和教練的信和跑班，匡寓自稱對成績沒有特別要求，反而覺得能幫助、陪伴大家，成就他人是很快樂的事，因為他最欣賞的潘瑞根老師就是這樣的人。匡寓樂於帶視障跑者跑步，2014年在一場女子路跑還組成西裝帥哥團，在17.5K處與跑者擊掌，另外也帶身心障礙者運動，這都讓他感到很滿足。

（最近參加的Garmin Run半馬，匡寓跑得非常開心🥳_鄭匡寓提供）

今年底台北馬，匡寓希望帶信和班跑友破3:30，他自己的PB是3:27~3:28左右，目前每月跑量約200K，每週二跑tempo run，週四跟團隊一起跑間歇，周末抽一天跑25-30K長距離，常在台北大學、福和橋河濱練跑。「我對破成績沒有預期，但對訓練不會擺爛，一定照做，比賽只是最後一天的驗收，中間的努力才是過程，我會把過程做好。」就如同寫人物故事，花很多時間書寫、改稿，以前很在乎點閱率，但現在已經能完全釋懷，因為過程中已經盡力而為了。「被受訪者認同與情感的連結比點閱率重要！」所以，匡寓除了是don1don總編輯、是跑者，更是跑友和運動員的好朋友，他義務為幾位運動員管理粉專，也熱心擔任品牌和運動員之間的橋樑，促成彼此的合作。「我喜歡這些工作，跟運動員對話、了解他們狀態，慢慢到後來，如果運動員是一個特殊小圈圈，他們默許鄭匡寓進入這個小圈圈，也許成績上我無法幫忙，當陪伴運動員時讓他們知道我是可以幫忙的。我是個好朋友，剛好會寫東西，喜歡業界的人、喜歡跑步，投入其中很快樂…」（笑～

（鄭匡寓提供）

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