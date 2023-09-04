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賽前情報／新屋魚米之鄉馬拉松 半馬組2小時列車配速計劃

運動筆記／ 你終於

魚米之鄉 北部「田中馬」

　

桃園新屋是農漁業兼發達的客家庄，歷年來的新屋馬拉松也完整展現了城鎮資源與魅力：賽事路線自農博基地出發，途經結實纍纍的稻田、全台唯一客家風情的永安漁港、海螺文化體驗園區、綠色隧道等，具備各種風景特色；同樣為人津津樂道的就是全鎮精華盡出的豐盛補給了！新屋曾經奪得全國冠軍的「鵝肉」、特色料理「客家湯圓」，以及沿途不間斷的私補加碼，絕不讓參賽者們餓著，不會輸給風靡全台跑者的「田中馬」！

（2023 新屋魚米之鄉馬拉松 宣傳影片）

（今年新屋魚米之鄉馬拉松之組別與賽事時間資訊。資料來源：活動官網

運動筆記配速列車 歡迎您的搭乘

今年新屋魚馬之鄉馬拉松的半馬組，由運動筆記配速列車團隊為各位服務。

（今年新屋魚米之鄉馬拉松的半馬組，運動筆記提供 1:30、1:45、2:00、2:15、2:30 等班次之服務）

2:00 列車，配速計劃報你知

　　

本班次為設定於大會時間2:00:00 進站之列車，將由宣諭、忠諭擔任列車長，引領跑友們沐浴於新屋客家鄉之晨曦與海風中，並於指定時間完成賽事。

 

（本屆半馬組路線圖。新屋農博環境教育園區 -> 東興路二段 -> 台61線快速道路 -> 稻香田園 -> 永安海螺文化館 -> 濱海自行車道 -> 新屋天后宮 (折返) -> 永安漁港 -> 藻礁路 -> 終點） 

　　

因路線全程多為平路，故跑動時配速會落在 5’20” ~ 5’30” / km 間；各補給站（共 5 站）休息時間約為 30 秒，預計可於  1:58:00 完賽。惟跑友仍須依身體狀況及補給情形自行調整長度，避免因強行跟車而造成身體不適。過程中注意人潮集中時的推擠與路面狀況（如貓眼石），海濱如遇強風則可以團隊方式輪流破風前進；當然最好的方式就是讓配速列車為各位破風效勞啦！九月中的賽事預期天氣炎熱，全程賽道亦無遮蔭處，跑友應注意防曬與補水狀況，避免中暑。 　　

運動筆記配速列車，感謝您的搭乘。#新屋魚米之鄉馬拉松#運動筆記配速列車#RunForYou#bijipacer#RunForTaiwan#相信自己#BelieveInYourself

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