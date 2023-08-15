2023新竹城市馬拉松 與「迴木工坊」合作環保藝術獎盃

新竹城市馬拉松近幾屆積極落實「永續環保」的理念，結合在地業者衝刺「循環經濟」。今年賽事獎盃首度與新竹市政府再生家具廠合作《迴木工坊》合作，運用新竹的山，海，風的自然意象與回收木永續思維融合，取材舊木賦予新的生命，更讓新竹馬的獎盃增添豐富的故事背景與底蘊呈現。

《迴木工坊》源自新竹市再生家具廠，將可修繕的家具美容之後重新上架，無法再修繕的家具則取材舊木賦予新的生命。讓每一塊木頭適得其所，善於利用複合性材質的木藝工作者們，思索著如何讓木材發揮最大的價值，讓每一個作品可以擁有溫度。

為延續永續的理念與環保再生的美意，迴木工坊特別為新竹馬跑者推出【新竹馬永續手作課程專案】，歡迎跑者用雙腳體驗新竹市之美的同時，雙手來製作屬於自己獨一無二的回收木創作，手腳並用的跟著新竹馬一起體驗永續的有趣！

一、活動期間：即日起至2024年08月31日止。

二、活動對象：報名2023新竹城市馬拉松，並完成繳費之跑者。

三、活動內容：活動期間內憑繳費證明(賽前)或號碼布(賽後)，報名「迴木工坊」手作課程，即可享$100折扣優惠。

四、手作課程資訊：

課程時間於開課前一個月公布於迴木工坊臉書粉絲專頁。 詳細課程內容將於開課前兩週公布於迴木工坊臉書粉絲專頁。 單堂課程名額有限，務必提早預約，額滿請見諒。 預約課程請至粉絲專頁課程公告貼文處，點擊連結，填寫報名表單。 可提前非當天更改一次時間，不能退款。 遲到超過15分鐘不得入場，亦無法退費及更改時間。 課程若為單人課程，不接受陪同者（包含嬰兒、寵物等...）如有疑慮請私訊詢問。 五、注意事項：