再次挑戰 100 公里世界紀錄 山口純平遺憾僅差 33 秒！

圖/@ikaretapatukinrunnerjunchan IG

在上個月挑戰 《柴又100K》錯失世界紀錄的世錦賽銀牌得主 山口純平 於上週日再度在北海道佐呂間湖 100 公里超級馬拉松中再次發起挑戰！在比賽中儘管大部分時間他都面臨著每秒約 1-2m 的逆風，但卻無法阻止他想破紀錄的決心，以飛快的速度完成首個 10 公里（用時 35 分 55 秒，均速 3:36/km），並以接近打破六小時的速度前進。而其他選手也不落下風緊緊跟著 山口純平，不過戰況來到 30 公里時，僅剩包括 山口純平 在內的三位選手，此時用時為 1 小時 47 分 48 秒，隨著通過馬拉松距離此時仍保持著破六小時的速度，隨著比賽進行剩下的選手逐漸掉隊、退賽，來到 60 公里處用時 3 小時 37 分 09 秒（均速 3:38/km），氣溫也開始逐漸升高，山口純平 配速也逐漸慢了下來。

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此時，距離 Alexsandr Sorokin 在五月份所寫下的 100K 世界紀錄（6:05:35）也逐漸開始遠去，剩下最後 10 公里，山口純平 還需要跑出 36 分 13 秒才能夠趕超 Sorokin 的世界紀錄。但最終，他以 36 分 46 秒的時間完成了最後 10 公里通過終點，成績為 6 小時 6 分 08 秒，遺憾的以 33 秒的差距錯過了世界紀錄。

考量到對比 Sorokin 當時創紀錄的條件，山口純平 面臨著炎熱、逆風、起跑過快等因素，但表現依舊得相當搶眼，也可以說是超馬歷史級別的表現之一了。而這個成績也打破了日本國家紀錄，讓他躍居歷史第二位，賽後他哭成淚人在接受採訪時激動說道：「這是我第一次贏得 100 公里比賽，但我非常失望我錯過了世界紀錄，這個賽道比我預期的更具有挑戰，氣溫也很高，所以現在回想起來相當痛苦，我想感謝每個支持我的人，他們在我受傷、情緒低落時始終相信我並支持著我，現在我知道世界紀錄已經在我的射程範圍之內了！」

山口純平 哭著接受採訪，不過他也表示世界紀錄已經在射程範圍內！圖/Twitter

山口純平 各區段配速 🏁 10 公里： 35:56 均速 3:36/km 20 公里： 36:24 均速 3:39/km 30 公里： 35:29 均速 3:33/km 40 公里： 35:52 均速 3:36/km 50 公里： 36:32 均速 3:40/km 60 公里： 36:57 均速 3:42/km 70 公里： 38:00 均速 3:48/km 80 公里： 37:05 均速 3:43/km 90 公里： 37:07 均速 3:43/km 100 公里： 36:46 均速 3:41/km 總用時： 6:06:08 均速 3:40/km

責任編輯：Ian

新聞來源：JappanRunning

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