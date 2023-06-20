跑步小品／總是想很多的萌少女 什麼事情想最多？

很久以前就想約萌少女，每次看見她在田徑場帶學生的認真模樣，以及比賽照片中即使戴了遮陽鏡也遮不住的專（超）注（殺）神情，心裡就想，萌少女啊萌少女，妳好像既萌又朦朧？然而少女心豈是那麼容易被看透？本集再度考驗肉腳的訪問功力啦！

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從小學開始萌芽的萌少女跑步旅程

原來「萌少女」是學長兼教練的張嘉哲為陳雅芬取的外號，實在太適合她了！「大概是因為我個子不高瘦瘦的，看起來像少女吧」～雅芬有些靦腆地微笑說。雅芬小學時就接觸跑步，國中參加田徑隊，但她形容當時都是玩票性質，直到她為減輕家裡負擔，決定加入基隆女中體育班，才開始認真訓練。就讀基隆女中時期住校，養成了她獨立的性格，她也喜歡這種自由不被約束的生活。高中時期她參加的都是5000m、10000m的場地賽，跟她同期的有非常多優秀好手，根據洪國智老師的文章，雅芬在高二時首度參與全中運，高三時則在全中運10000m獲得第六名。升大學時決定讀相關科系，因為她已經愛上跑步。「跑步讓我感覺自己的存在，跑步的當下很享受、開心，可能當時自我感覺非常良好吧，覺得自己很厲害，喜歡、也有成就感…」（笑～

（萌少女形容，全運會殺氣騰騰 每個人都準備一較高下，現場氣氛緊繃_陳雅芬提供）

大學時雅芬開始專攻42.195公里的馬拉松，「一開始不是因為成績，而是我想被看見、需要資源…」。她深深記得，在新聞中看見李筱瑜參加夏威夷鐵人三項，最後衝破終點線的畫面，回台後，李筱瑜更是備受矚目，得到很多贊助，令雅芬既羨慕又崇拜！「印象中她應該是台灣首位獲得這項殊榮的選手，我也很想變得跟她一樣！」單純的覺得學姊好厲害、被好多人關注，雅芬想做好跑步這件事，於是展開42.195K漫長的路程。

萌少女從馬拉松學到的事

2011年，陳雅芬首度在全運會參加馬拉松項目就獲得一面銀牌，也是她首度站上凸台。「以前比場地賽的競爭性很高，要上凸台的機率很低；當時路跑並不風行，大家看到我一個小女生開始跑馬拉松就上凸台，就比較關注。」參加馬拉松賽事過程中，讓雅芬獲得她想要的：被看見、被關注、被贊助，一度使她「自我感覺太良好」，後來回想，覺得自己有點過了頭。「開始投入的一兩年，我跑了非常多馬拉松，跑馬拉松可以賺錢，廠商願意投入資源給我，但成績上沒有太多進步…。」

（萌少女的賽道英姿_陳雅芬提供）

參加過多比賽，也導致受傷，原本想以賽代訓，但發現對競技成績沒有幫助，當時課業壓力大，再加上正值叛逆期，讓她的狀況沒有很好，直到重新調整心境，並換了教練和訓練模式後，成績回穩了。「2013年全運會，陳雅芬摘下了女子馬拉松桂冠，當時年齡23歲18天的她也成了全運會史上最年輕的女子馬拉松金牌得主。」這是洪國智老師在長明賞點將錄寫下的萌少女光榮紀錄。接著連年雅芬的紀錄也都非常好：2014名古屋女子馬拉松2:56:02首度破3，2015柏林馬2:54:57，突破2:55。

明燈指引 出校門後的人生轉捩點

當雅芬研究所畢業，留在學校做兼職工作，卻發現需要在辦公室坐一整天，這樣的生活和以往學生時代完全不同，非常不適應，更影響了訓練和表現；半年後，明燈出現了：學長嘉哲介紹她到森林跑站工作，這讓雅芬接觸了人群和跑班，促使她想，好像也可以經營自己的跑班？「這樣可以兼顧訓練，持續追夢、跑步，也可以幫助像我一樣想跑步的人！」

（萌少女教練與來自於各行各業的學員成為朋友般的關係_陳雅芬提供）

現在萌少女的日常，是週一到週五晚上都有跑班課程，早上不必像以前一樣需要起得很早，可以睡飽了再晨跑，並回覆學生問題、處理跑班事務；下午進行強度訓練，晚上再接跑班課程。「一開始轉換時需要適應，後來覺得這樣的節奏很適合，可以好好訓練、也可以好好生活～」萌少女該不會也是魔鬼教練？「我是覺得不會啦！」（笑～「他們說我看起來滿兇的，但下課後就傻傻的…」（笑～妳應該是很認真嚴格？「應該是吧…」（笑～她形容自己擅長觀察，很看得懂學生的表情，並適時激勵、鼓勵他們，後來大夥兒很像朋友。

當學生跑不到課表的趟數或強度，萌少女教練會如何處理呢？「我會設高低標，鼓勵他們從低標開始，如果狀況真的很差，就視情況調整課表，再去關心學生到底發生甚麼事…；有時他們跑得很喘，關心以後，他又可以了！」「學生偷懶我也看得出來，但不能說得太明顯，需要鼓勵；可能他們練得很累、需要紓壓，跑到後面好像快撐不過去，但你適時推他一把，他又活過來了…。」對於每周這五個班的學生性格，雅芬瞭若指掌：周一班是歡樂班，以美食遊玩為主；週三班比較多嚴肅型跑者，週五班有朋友和家人們，週四是與DVTT醫聲論壇鐵人隊合作的跑班，至於週二班則是周一跟周三班綜合版。

（週一到週五，每個跑班有不同的性格_陳雅芬提供）

｢他們給了我很多空間、信任我；相較於之前往來的多是同樣的運動員背景，在來自於各行各業的學生身上，我學到的是放鬆和轉念，很多事以前覺得理所當然，後來發現原來還可以有不同想法，學生給我新的刺激、讓我成長！」

萌少女永遠懷抱著的競技目標

至於萌少女自己的訓練模式，一周有三個強度訓練：兩次間歇和一次長距離，其他是有氧慢跑，每週會跟學長兼教練的真男人和其他運動員一起訓練。今年東京馬，雅芬破PB了！她說，練習時狀況一直堆疊得不錯，但在比賽時卻表現不出來，這樣情況已經很多年，被教練稱為「練習型選手」。😂直到東京馬當天，「一出去就知道應該是要破PB的狀態，當你練到一個很好的狀態，開始時自己會知道…」，最後如願破了PB，成績2:51:12，名列女子第13傑。

（2023東京馬，破PB的喜悅_陳雅芬提供）

下一個短期目標將放在十月全運會的馬拉松項目。今年全運會在台南，天氣恐怕很熱，雅芬保守地表示不求成績進步，但希望還是可以表現得很好。現在她最期待的是去雲南麗江移地訓練，七月初出發，直到九月回台灣。「喜歡移地訓練，可以轉換心情、有新鮮感，有助於成績提升，也可以跟選手們深入交流學習…。」充電之後，雅芬將目標定在提升半馬成績、再跑全馬。她直喊「半馬好難喔！」因為速度得維持很快，很累，「很難ㄍㄧㄥ過去一個崁，壓力非常大，我曾經半馬跑爆掉，當時失速的經驗實在太難受了，陰影很大…」

（參賽時的萌少女，掩不住專注、一心想要的神情_陳雅芬提供）

她的半馬PB 1：22：58，「希望能更快一點，因為東京馬過半馬時發現比我的PB還快，希望可以再超越、突破80分；全馬目標要趕快先進2:50，以前總是把目標訂得太遙遠，後來發現訂得近一些，自己辦到了再突破。我從2:54到2:51遊走了太久，心境上的壓力，太五味雜陳了！希望慢慢前進、跑進2:45。」聊了這麼久，到底萌少女的個性是？從她設計的跑馬桌遊之複雜，感覺應該是個想很多的人？「我給自己壓力比較大，也期待別人看見自己、想著自己會有怎樣的表現；我會想說，我跑這樣，所以大家會這樣看我…。希望表現更好，讓大家可以看見，但在這同時又給自己太多壓力，可是也覺得自己需要這樣的壓力…」。我問，嘉哲可曾給過建議呢？「他說：不要想太多！」

我好奇，萌少女平常紓壓的方式是？「睡覺！」（笑～「我很會睡覺，很喜歡睡覺，可以睡上十小時，...是分段睡啦！」雅芬笑著解釋。「一直以來，會一直跑下去是受到嘉哲學長的影響。台灣體育圈以前看不太到方向，很多人都說，離開學校，大概也就離開跑步這圈子，我就覺得一定不可以，我不能離開這個跑道！想把這件事做好，我一定要繼續跑下去！跑步還是可以當飯吃的，跑步一直是我熱愛的！」現在知道，萌少女都在想什麼了吧～☺️

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