賽事心得／TNF越野賽50K組 階梯陡上陡下吃到飽、30K就想棄賽！

睽違３年，TNF越野賽重返賽道，我也抱著期待的心情，參加了這場越野跑比賽，對我來說上一次跑TNF是2015年的碧潭，當時也是參加50K，不過當初還是越野跑小白，什麼都沒準備就上了，還好那場越野路線也沒有很多，最後有順利玩賽 這次場地換到了金瓜石，中途會經過非常多的景點，淡蘭古道，猴硐，三貂嶺以及多到我記不住名字的古道，賽前我也非常期待，想說就用輕鬆的方式漫步在山林美景之中，好好想享受東北角的美，但是比賽當天下去比了之後才知道，這路線一點都不簡單阿….中間的過程就麻煩大家到影片中觀看囉！

下面我就直接點出我個人的感想

優點：

1.路線引導：以往跑越野時，時不時要用手錶確認路線是否正確，但是這次的引導非常清楚，不論是綁帶還是麵粉標示，總是在關鍵的時刻出現在你眼前，節省了非常多確認路線的時間。

2.志工熱情：每一站的志工都非常的熱情，不停地幫選手加油，也不斷詢問需不需要補給，還直接說水壺給她，去吃完補給在過來拿就好，真的揪甘心，非常謝謝辛苦的志工群！

3.會場布置：融合OUTDOOR風格的會場，非常友戶外派對的感覺，活動也很多元，讓人感覺非常熱鬧。

缺點：

1.50K組接駁車時間：凌晨1點的接駁車到會場大概才2點，距離比賽開始還有2個小時的時間，這等待時間真的太久，建議是可以再晚一個小時以上，也可以讓選手獲得多一點的睡眠時間。 回程的接駁車也是卡了蠻久的，因為所有組別大概都在中午到下午之間回來，導致所有選手都卡在接駁處等車，安排上希望能再做調整。

2.強制裝備過於繁雜：雖然我能理解大會是基於安全上的考量，所以把任何一點點可能會用到的東西，都放進強制裝備中，我並不是小看山上的危險性，但還是希望大會能考慮一下，實際參賽者是否真的需要使用到這麼多的裝備，而不是流於形式，檢查完就收包包，甚至直接拿去寄物，結果根本沒有用到。

3.越野路線資訊：官方公布的資料上，越野比例是80%，但跑過的人應該都不會認同吧，其實這也沒關係，路線就長那樣，只要寫清楚就好了，建議是把路線內容再標示的清楚一點，而不是為了宣傳效果直接寫一個80%讓人期待。

4.補給水不足：這基本上是踩到大地雷，其實上面的缺點都可以忽略，因為這一個就足夠讓跑友們在網路上炸鍋了。沒有水在越野跑賽事中，是非常危險的一件事情，這個主辦單位真的責無旁貸，要好好的檢討問題出在哪邊。平心而論，我這次50K我在賽道上玩的其實蠻開心的，但只是因我運氣好沒有遇到缺水的情況，綜觀整個活動下來，我會推薦10K跟20K的組別，東北角的風景還是非常美麗的，活動也非常的多元有趣，就算是沒有越野經驗的人，也能在這樣的距離下，體驗到越野跑的樂趣。

但是50K組的部分，光補給缺水這項目，我真的沒有辦法推下去，因為能挑戰50K的選手，通常都是來挑戰賽道的，我相信這組的選手，沒有人會因為會場活動或者贈品之類的東西來報名，所以只要賽道上有所缺失，對50K組的選手來說，就是一場NG的比賽。這次商業活動展示上確實取得了成功，從賽前宣傳到品牌商品展示，都贏得了大量曝光。然而，我希望主辦單位對選手們的重視能夠再加強，多方聽取跑友們的意見，加以改進，我相信這場TNF絕對不會只能做到這樣，期待TNF未來能夠更好地發展，吸引更多人參與越野跑運動。