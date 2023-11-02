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每一口都濃郁！酸辣開胃的義大利麵料理：鮪魚辣番茄義大利麵

聯合新聞網／ 宅宅太太的日常

圖、文/ Nini Tsai

嗨大家，好久不見了，久違的回歸當然要用太太最愛的義大利麵料理來介紹囉！

今天想跟大家介紹一款很適合秋冬，口味帶點微辣又濃郁的麵，作法也相當簡單，材料也不複雜，這道料理就是鮪魚辣番茄義大利麵，其中的精髓是將鮪魚煮到跟醬汁融為一體，這樣子醬汁會完美附著在麵條上，每一口都會很濃郁！

鮪魚罐頭使用油漬的會比較香，番茄是採用番茄膏，味道比較濃縮一些，如果不吃辣的話也可以捨棄食材中的辣椒。

材料：

義大利麵 200g

大蒜 2辦

辣椒 1根

鮪魚罐頭 1罐

番茄膏 1.5大匙

草本香料 1大匙（也可用喜愛的香料代替）

橄欖油 2大匙

作法：

大蒜去皮後切片，辣椒去籽後斜切。

煮義大利麵，依包裝指示烹調時間少2分鐘。

平底鍋熱鍋後倒入橄欖油，放入蒜片與辣椒炒香。

放入麵條以及兩勺煮麵水攪拌均勻。

放入番茄膏拌炒。

放入瀝乾的鮪魚以及香料，攪拌翻炒至收汁即可。

（番茄膏以及鮪魚都有一點鹹味，如果口味較重者，可另外添加鹽調味）

今年秋冬一定要試試看唷！

有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。 

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義大利麵 美食DIY DIY

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