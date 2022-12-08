以菜種菜現採現吃／在家種小松菜VS.韓式拌菜食譜
【在家種小松菜】
小松菜的烹調方式千變萬化，可以清炒、煮湯、汆燙、涼拌等等，即使採摘很多，也無需擔心吃不完。只要將平常會丟掉的根部浸泡到水裡，等到根確實生長出來後，就能移植到土壤裡繼續培育長大。
難易度：★★
場所：廚房→陽台
栽種時期：整年
從種植到採收的期間：約1個月
栽培方法：杯子、小盆器
1. 浸水
根部留下3cm的長度，浸泡到盛有水的杯子裡。水量要蓋過1∼2cm的根部。直到葉、根長出來之前都以水耕栽培。需要每天換水，並加以清洗。
2. 準備容器和土壤
選用小型盆器，最下方鋪缽底石（輕石），倒入約九分滿的蔬菜用培養土。因選用的培養土裡已經混有肥料，所以不需再加基肥。
3. 移植到土壤裡
先在土裡挖個洞，再把根部埋進土壤裡。植株之間須間隔10cm。盆栽最好放在日照充足的陽台。
4. 澆水
第一次澆的水量要很多，讓土壤全部都濕潤，所以水要不停地澆，直到從盆器底部流出來為止。當土壤表面變乾燥時，就表示需要再澆水。1個月過後再追肥就可以了。
5. 採收
長到比超市販售的小一點就可以採收了。用剪刀從根部整株剪下。
【MIYAZAKI MEMO：根長出來前是成敗關鍵】
同樣是葉菜類蔬菜，培育小松菜的難易度比西洋菜、空心菜、埃及國王菜還要高。之所以難培育，是因為即便都是浸泡在水中，根就是會長不出來而腐爛。不過，只要根長出來了就能順利培育下去，請儘量避開酷暑時節、勤換水，成功率會大增。
【用現摘的蔬菜做小菜】
即使不擅長做菜，也絕對不會失敗！好不容易培育出來的蔬菜，當然會想細細品嚐一番。這裡，就由取得廚師執照且超愛做菜的作者，教你如何使用現採的蔬菜做出超簡單的常備菜。不用菜刀也不需要瓦斯，不會做菜的人也請務必親自做做看。
【食譜：韓式拌菜】
● 材料：小松菜、麻油、烤肉醬
STEP 1：剪小松菜
將小松菜用剪刀剪成容易入口的大小後，放入耐熱皿中微波加熱。
STEP 2：拌勻材料
將麻油淋在微波好的小松菜上，再倒入燒肉醬拌勻。分量依個人喜好添加即可。
STEP 3：盛盤
等小松菜入味就完成了。可以馬上吃，也可以放一個晚上再吃會更好吃。除了小松菜，萵苣等葉菜類蔬菜也都可以這樣料理！
【以上文章摘自 書名：《以菜種菜真簡單》、作者：宮崎大輔、譯者：王淳蕙、圖文提供：蘋果屋出版社】
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