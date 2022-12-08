以菜種菜現採現吃／在家種小松菜VS.韓式拌菜食譜

【在家種小松菜】

小松菜的烹調方式千變萬化，可以清炒、煮湯、汆燙、涼拌等等，即使採摘很多，也無需擔心吃不完。只要將平常會丟掉的根部浸泡到水裡，等到根確實生長出來後，就能移植到土壤裡繼續培育長大。

小松菜。圖／蘋果屋出版社 提供

難易度：★★

場所：廚房→陽台

栽種時期：整年

從種植到採收的期間：約1個月

栽培方法：杯子、小盆器

1. 浸水

根部留下3cm的長度，浸泡到盛有水的杯子裡。水量要蓋過1∼2cm的根部。直到葉、根長出來之前都以水耕栽培。需要每天換水，並加以清洗。

根部留下3cm的長度，浸泡到盛有水的杯子裡。圖／蘋果屋出版社 提供

2. 準備容器和土壤

選用小型盆器，最下方鋪缽底石（輕石），倒入約九分滿的蔬菜用培養土。因選用的培養土裡已經混有肥料，所以不需再加基肥。

3. 移植到土壤裡

先在土裡挖個洞，再把根部埋進土壤裡。植株之間須間隔10cm。盆栽最好放在日照充足的陽台。

先在土裡挖個洞，再把根部埋進土壤裡。圖／蘋果屋出版社 提供

4. 澆水

第一次澆的水量要很多，讓土壤全部都濕潤，所以水要不停地澆，直到從盆器底部流出來為止。當土壤表面變乾燥時，就表示需要再澆水。1個月過後再追肥就可以了。

5. 採收

長到比超市販售的小一點就可以採收了。用剪刀從根部整株剪下。

【MIYAZAKI MEMO：根長出來前是成敗關鍵】

同樣是葉菜類蔬菜，培育小松菜的難易度比西洋菜、空心菜、埃及國王菜還要高。之所以難培育，是因為即便都是浸泡在水中，根就是會長不出來而腐爛。不過，只要根長出來了就能順利培育下去，請儘量避開酷暑時節、勤換水，成功率會大增。

【用現摘的蔬菜做小菜】 即使不擅長做菜，也絕對不會失敗！好不容易培育出來的蔬菜，當然會想細細品嚐一番。這裡，就由取得廚師執照且超愛做菜的作者，教你如何使用現採的蔬菜做出超簡單的常備菜。不用菜刀也不需要瓦斯，不會做菜的人也請務必親自做做看。

【食譜：韓式拌菜】

● 材料：小松菜、麻油、烤肉醬

小松菜放入耐熱皿中微波加熱。圖／蘋果屋出版社 提供 將麻油淋在微波好的小松菜上，再倒入燒肉醬拌勻。圖／蘋果屋出版社 提供

STEP 1：剪小松菜

將小松菜用剪刀剪成容易入口的大小後，放入耐熱皿中微波加熱。

STEP 2：拌勻材料

將麻油淋在微波好的小松菜上，再倒入燒肉醬拌勻。分量依個人喜好添加即可。

STEP 3：盛盤

等小松菜入味就完成了。可以馬上吃，也可以放一個晚上再吃會更好吃。除了小松菜，萵苣等葉菜類蔬菜也都可以這樣料理！

【以上文章摘自 書名：《以菜種菜真簡單》、作者：宮崎大輔、譯者：王淳蕙、圖文提供：蘋果屋出版社】