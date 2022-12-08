以菜種菜現採現吃／在家種紫蘇VS.醬油漬紫蘇食譜

【在家種紫蘇】

難易度：★★

場所：廚房→陽台

栽種時期：春～夏

從種植到採收的期間：約1個月

栽培方法：杯子、小盆器或中盆器

1. 浸水

將食用大葉片之後剩下的莖，浸泡到盛有水的杯子裡。水量蓋到莖的一半高度。約1週後根會從莖的地方長出來，直到根生長到5cm左右之前都以水耕栽培。需要每日換水並清洗。

POINT：一般超市裡常看到的只有葉子的紫蘇是無法再生的。請到農產品銷售店等處購買帶有莖的紫蘇來挑戰！

將食用大葉片之後剩下的莖，浸泡到盛有水的杯子裡。圖／蘋果屋出版社 提供

2. 準備容器和土壤

選用小型或中型盆器，最下方鋪缽底石（輕石），倒入約九分滿的蔬菜用培養土。因選用的培養土裡已經混有肥料，所以不需再加基肥。

選用小型或中型盆器，最下方鋪缽底石（輕石）。圖／蘋果屋出版社 提供

3. 移植到土壤裡

先在土裡挖個洞，再把根部埋進土壤裡。植株之間須間隔20cm，小盆器只能種1株，中盆器可種2株。盆栽最好放在日照充足的陽台。因不耐嚴寒，若遇到寒冷天氣要有抗寒準備。

把根部埋進土壤裡。圖／蘋果屋出版社 提供

4. 澆水

第一次澆的水量要很多，讓土壤全部都濕潤，所以水要不停地澆，直到從盆器底部流出來為止。當土壤表面變乾燥時，就表示需要再澆水。1個月過後再追肥就可以了。

5. 採收

要食用時拿剪刀採收。因酷寒而枯萎、又或是開了花使得新葉不再生長，就表示收穫結束了。

【MIYAZAKI MEMO：即使枯萎，隔年也能再生】

培育紫蘇很有意思，它們會在隔季在同一個地方長出嫩芽來。這是因為種子會從裂開的果實掉到土壤裡冒芽的緣故。只要按部就班地栽培，到了夏天又能採收許多紫蘇。不用播種每年都會發芽，是不是很有趣呢！

【用現摘的蔬菜做小菜】 即使不擅長做菜，也絕對不會失敗！好不容易培育出來的蔬菜，當然會想細細品嚐一番。這裡，就由取得廚師執照且超愛做菜的作者，教你如何使用現採的蔬菜做出超簡單的常備菜。不用菜刀也不需要瓦斯，不會做菜的人也請務必親自做做看。

【食譜：醬油漬紫蘇】

● 材料：紫蘇、醬油、蒜頭

STEP 1：拌勻材料

紫蘇直接使用不需切，加入磨好的蒜泥和醬油，靜置醃漬，入味就完成了。

STEP 2：盛盤

放在熱騰騰的白飯上一起吃，相當美味。或用紫蘇葉把飯包著吃吃看吧！

紫蘇加入磨好的蒜泥和醬油，靜置醃漬入味。圖／蘋果屋出版社 提供

【以上文章摘自《以菜種菜真簡單》、作者：宮崎大輔、譯者：王淳蕙、圖文提供：蘋果屋出版社】