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汐止聯盟辦寵物人氣選秀 警犬波波獲特別寵物獎

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止臉書社團「汐止聯盟」舉辦「汐止盃寵物人氣選秀大會」，其中社后派出所的警犬波波人氣也很高，則是獲頒特別寵物獎。 圖／觀天下有線電視提供
汐止臉書社團「汐止聯盟」舉辦「汐止盃寵物人氣選秀大會」，其中社后派出所的警犬波波人氣也很高，則是獲頒特別寵物獎。 圖／觀天下有線電視提供

汐止臉書社團「汐止聯盟」結合母親節，舉辦「汐止盃寵物人氣選秀大會」，吸引近千位的民眾，將家中可愛的寵物拍照片上傳，現在結果出爐，也針對按讚數最多的寵物頒獎金及蛋糕，其中社后派出所的警犬波波人氣也很高，則是獲頒特別寵物獎。

汐止聯盟版主劉俊男表示，汐止聯盟不只要分享在地大小事，也分享大家的寶貝寵物，人氣高的還頒發獎金跟蛋糕，因為現在汐止地區的人口越來越多，希望透過寵物票選，讓汐止聯盟社團更活絡，希望大家能更加重視汐止地區。

13歲的QQ阿姨按讚數702，獲得冠軍，現場頒給3000元獎金及蛋糕，第二名胖虎也有2000元獎金及蛋糕，因為，家裡小孩是金龍國小棒球隊員，他們也決定把獎金要捐給金龍少棒，也讓小主人感謝寵物很給力，幫忙拿到獎金，至於現場的這隻波波，則是社后派出所的警犬，來到明峰街這家麵包店領獎，似乎不習慣有點小緊張，不過，貓狗齊聚一起倒是很和平，而警犬波波網路人氣也很旺，獲頒特別寵物獎。

民眾說，有幫那個我們家的胖虎跟QQ阿姨報名萌寵活動，拿到了第一名跟第二名，那他們兩個的獎金，將全數都會捐給汐止的金龍少棒隊做為基金，至於QQ阿姨他今年13歲了，當初養他是因為老婆學美容，就跟著學，然後結婚了之後就順便變成嫁妝一起來跟著來到汐止，然後一路養養到現在13歲，然後也很開心大家幫忙點讚，希望大家也可以踴躍支持金龍少棒隊。

汐止派出所副所長王賜坪指出，波波是四年前，同事從台東帶回來養，目前已經養了4年多，跟同仁們感情都很融洽，參加票選活動，是因為覺得這個活動蠻有意義的，所以就幫我們的波波報名參加，有幫他拍最可愛的一面。

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