受傷幼貓躺路邊報廢冷氣機 新北動保處成功救援

民眾日前在新北市石門區淡金公路旁發現1隻受傷橘白色幼貓，躺在路邊報廢冷氣機內，新北市政府動物保護防疫處獲報帶回治療，恢復健康後送當地認養小棧，經愛心民眾認養。

動保處今天發布新聞稿表示，小貓長期未進食，嚴重脫水、眼球及鼻腔細菌感染而發炎，經毛寶貝醫療中心獸醫師會診，立即眼科手術及照護。

動保處說，幼貓視力受損主要是營養不佳及生長環境差，導致眼球細菌感染，產生過多炎症分泌物，嚴重時會潰爛失明，橘白色小貓由於即時治療，術後復健良好，免除失明危險。

石門尖鹿里長邱朝欉告訴中央社記者，小貓送到里辦公處認養小棧幾天後，有民眾發現牠模樣可愛、眼睛大且溫馴乖巧，辦理認養手續後就「收編」回家了。

動保處說，遇需救援動物可撥1959動保專線或動保處24小時通報電話（02-29596353），認養資訊可到動保處官網（https://act-adopt.ahiqo.ntpc.gov.tw/）或社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁「新北市政府動物保護防疫處」查詢。