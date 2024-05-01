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【動物冷知識】丹頂鶴明明中國一堆卻叫「日本鶴」？原來全因命名時有這規定

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？明明在中國有大量棲息地的丹頂鶴，為什麼在生物學命名上會被認為是日本鶴呢？

今天我們一起來看看動物命名的冷知識吧！




獵豹的屬名Acinonyx源自希臘語，意思是「不能動的爪」。

貓科動物有一個很獨特的技能，就是當牠們放鬆時，爪子能夠折疊收進腳掌裡，其用意是因為貓科動物為頂級獵食者，尖銳鋒利的爪子對於他們狩獵時是非常有必要的，所以平常時收進腳掌，確保爪子能夠維持鋒利。

獵豹是非洲大草原上跑最快的動物，最高速度每小時可達120公里，不能伸縮的爪子作用類似釘鞋，雖然與其他貓科動物的爪子比起來較鈍，但他們能在高速奔跑時緊扣地面，防止摔跤或打滑。

同為貓科動物又能夠依照需求而演化成不同的攻擊型態，每次看到這邊都不盡想驚嘆「大自然真奇妙啊！」




馬島長尾狸貓的學名是Cryptoprocta ferox，意思是兇猛的被藏起來的肛門，聽起來有一種肛門很兇的感覺……

其實是因為牠們的肛門腺太大了，把肛門遮起來而得名。

肛門腺在許多動物的屁屁都有，我們常飼養的寵物貓狗也有。肛門腺位於肛門內部兩側的囊袋結構，這可以幫助動物辨別對方，例如狗狗互相聞屁屁的舉動就是如此。或讓他們在便便時可以讓便便氣味更濃，以標示自己的地盤。

而馬島長尾狸貓就是肛門腺特別大的動物，大到把肛門藏起來了！




丹頂鶴的拉丁文學名被定為「日本鶴」Grus japonensis，不過他們也有大量棲息在中國，除此之外在南北韓、俄羅斯也都有棲息地。

會被命名為日本鶴的原因，是因為當時大清帝國鎖國政策的關係，導致歐美學者無法進入中國去研究，而當時的日本人正好也能提供丹頂鶴。

按照拉丁文的命名規則，新發現的物種需要根據「第一批活體動物的來源地」來命名，所以丹頂鶴就被稱為「日本鶴」了！


參考連結：123

丹頂鶴 獵豹
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