台東利嘉林道 拍到母子3熊

台東近郊利嘉林道近日被林業保育署台東分署與利嘉社區合作設置紅外線自動相機，記錄到母熊攜2隻黑熊寶寶的珍貴畫面，分署分析畫面表示，2隻熊寶寶健康活潑，提醒民眾遇黑熊時盡可能正面離去，尤其遇到護子的母熊，更要小心，切勿騷擾或傷害，盡速通報。

台東分署自然保育科長林孟怡說，這幾天接獲林道施工廠商人員及社區夥伴通報發現黑熊蹤跡，前天到林道將設置紅外線自動相機拿回讀取資料時，發現有1隻母熊帶2隻黑熊寶寶，對團隊來說相當開心，代表該區生態環境好，顯示保育見成效。

台東近郊利嘉林道近日被林業保育署台東分署與利嘉社區合作設置的紅外線自動相機記錄到母熊攜2隻黑熊寶寶的珍貴畫面。圖／林業保育署台東分署提供

經保育團隊畫面研析體態，母熊及2隻熊寶寶健康活潑。過去利嘉林道因生態豐富就常被發現有黑熊出沒，台東分署與利嘉社區合作，除協助山林巡護外，社區居民也參與黑熊生態服務給付計畫，並在山區熱點設紅外線自動相機監測，多次紀錄黑熊。

台東分署提醒民眾遇黑熊時，盡可能正面對熊，慢慢倒退離去，尤其遇到攜子的母熊，更要小心，母熊發現有人或聞到氣味，基於保護小熊本能，會有攻擊動作，不要爬樹或裝死，更不要意圖正面騷擾或傷害，趕快通報。