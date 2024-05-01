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寵物殯葬用地放寬 亂象仍未解

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北市有3家寵物殯葬業者位於都市計畫範圍內。圖／讀者提供
新北市有3家寵物殯葬業者位於都市計畫範圍內。圖／讀者提供

全國犬貓登記數量超過222萬隻，時興的寵物殯葬業也應運而生，現行法規殯葬用地卻僅適用人，寵物殯葬未納入工商營業項目，業者多「掛羊頭賣狗肉」，導致收費亂象、火化空汙、排廢水問題層出不窮。新北市城鄉局上周預告放寬都市計畫內農地可做寵物殯葬設施，業者直言，市府未針對冰存、火化、廢水等問題訂規範，無法一條鞭解決亂象。

傳統有「死貓吊樹頭，死狗放水流」習俗，但現代人把寵物當家人，重視寵物殯葬儀式。新北犬貓登記數量31萬隻，因殯葬用地只適用人、寵物殯葬業沒被列入營業項目，業者多在農牧用地、保護區、乙種工業區上，以工廠、休閒農場形式登記，遊走法律邊緣。

經濟部去年1月新增寵物生命紀念業營業項目，農業部去年7月修法容許非都市計畫農地，可變更申請興辦寵物殯葬，城鄉局上周預告修正都市計畫法新北市施行細則，容許都計內農地做寵物殯葬設施。新北現有11家寵物殯葬業者，3家在都計內，但都不在農地上。

中華民國寵物殯葬業服務協會理事長呂國文說，他經營的殯葬園區在都計內，對修法樂觀其成，但園區已做40餘年，幾千個塔位怎麼搬？預估搬遷費至少8000萬。

台灣殯葬寵物職業公會召集人賴立竹說，都計內農地設置寵物殯葬園區，成本至少1500萬，三峽、樹林、土城、五股等都計農地有機會申請，但政府只解決用地問題，業者想申請工商登記卻受阻，市府也沒針對冰存、火化、廢水等問題訂規則，無法一條鞭解決亂象，市府應比照醫院建立評鑑機制。

動保處長楊淑方說，原則上都計內寵物殯葬設施審查依照農業部的興辦計畫擬訂，需提供生命教育、自然景觀附加價值，申請用地面積20%留設綠地，且寵物生命紀念設施應與住宅區、學校、醫院、幼兒園保持適當距離，樹葬、灑葬區距水源水質保護區內取水口不得少於1000公尺。

如何協助都計區內業者走向合法？動保處說，業者需購買非都計土地或都計區內農地，並符合相關規範才能合法。

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