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北市動物園開文創商舖做電商 收益將用於動保議題

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
動物園每季將推出不同限量商品，限量文創品，透過購物來支持動物園教育和保育工作，如動物認養計畫專案商品部分收益用於動物保育、研究計畫、國際交流、動物福祉等。圖／北市動物園提供
動物園每季將推出不同限量商品，限量文創品，透過購物來支持動物園教育和保育工作，如動物認養計畫專案商品部分收益用於動物保育、研究計畫、國際交流、動物福祉等。圖／北市動物園提供

為推動野生動物保育，台北市立動物園今年起在教育中心旁開了一間名為Mini Zoo In My Room的獨特展示空間，定期推動限定商品，讓民眾來園遊玩之餘，也能購買特殊商品留作紀念。文創小舖同時發展線上電商平台擴大營銷通路，收益將用於動物保育、研究計畫、國際交流、動物福祉等。

園長諶亦聰表示，為推動野生動物保育，增加議題能見度，透過視覺美學為不同主題教育活動設計專屬動物意象，結合文創發展許多饒富趣味與意義文創出版物。例如，「手護黑熊抱枕」、「穿山甲杯具」、動物保母講古紀念徽章等，讓支持動物保育的遊客，可以透過參與營隊、研習或主題活動方式，在特定時間的快閃或攤位獲得限定紀念物。

動物園於今年起在教育中心入口旁推出Mini Zoo In My Room的文創小舖並同時發展線上電商平台，讓遊客可以隨時來園探索各種以野生動物為設計靈感的文宣商品，紀念遊憩體驗，展現對動物的熱愛。

園方表示，為將不定期推出獨家和限量版收藏品，包括動物園紀念品、藝術品、企業聯名商品以及與設計師合作限量文創品，透過購物來支持動物園教育和保育工作，如動物認養計畫專案商品部分收益用於動物保育、研究計畫、國際交流、動物福祉等，以促進野生動物的永續生存和保育。

台北市立動物園今年起在教育中心旁開了一間名為Mini Zoo In My Room的獨特展示空間，推動不同限量商品，讓民眾遊園可以買回來做紀念。圖／北市動物園提供
台北市立動物園今年起在教育中心旁開了一間名為Mini Zoo In My Room的獨特展示空間，推動不同限量商品，讓民眾遊園可以買回來做紀念。圖／北市動物園提供

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