研擬不設觀音海纜上岸處 CIP竹苗3離岸風場4闖環評未過

環保署今召開竹渢汎離岸風電環評、新竹渢成離岸風電環評、苗栗渢利離岸風電環評等3案專案小組第4次聯席初審會議。先前會議環委要求強化鯨豚及海上蝙蝠等生態監測、建立鳥類防撞預警機制、說明是否設置海上變電站規畫原則，今天審查當地議員、漁民、NGO團體均反對於觀音設置海纜上岸廊道，環委也要求評估取消於當地上岸的可行性，以及強化環境監測計畫內容，本案決議補正再審。

哥本哈根基礎建設基金（CIP）開發的新竹渢汎、新竹渢成及苗栗渢利等3個風場今進行第4次環評初審。CIP表示，渢汎、渢成、渢利都已取得經濟部的區塊開發場址備查，最大裝置容量分別為750MW、750MW、1800MW。針對前次會議環委建議，承諾固定式風機間距不小於870公尺，強調CIP所屬集團風場與風場間的鳥類廊道至少2公里以上，與其他集團風場間的鳥類廊道退縮至少1.2公里。

海上變電站規畫部分，渢汎、渢成各設置不超過2座海上變電站，渢利設置不超過3座海上變電站；鳥類防撞預警機制部分，提出於風機上警示燈光選擇合規的窄光束閃爍型照明燈；加強渢汎及渢利風場的示警措施建置；取得各階段電業執照後半年內提出環調報告書（含具體可行的風機降轉、停機機制）送審等10大承諾。

針對觀音廊道上岸規畫，CIP表示，施工前若核配於觀音廊道上岸，且評估無法採地下工法避開礁體，海纜鋪設前執行潮間帶生態調查設置3條與海岸線垂直的穿越線，穿越線依高潮帶、中 潮帶、低潮帶設置測站，共9個測站；施工及營運期間，承諾環境監測計畫執行底棲生物調查，並新增柴山多杯珊瑚及固著性海洋植物（含藻礁）調查。

桃市議員吳進昌表示，支持離岸綠能風電，但反對在觀音設置上岸廊道，觀音沿海海象全年最差，對於施工後的保固有疑慮；桃市議員蘇翠玲說，觀音廊道上岸計畫處位於白玉藻礁區，但桃市府認為白玉藻礁為重要生態，且當地擁有豐富生態，已規畫作為重要濕地，該計畫已啟動1年多；破壞不可逆，三接設置該處，對當地生態已造成嚴重傷害。雖然支持綠能，但質疑非在桃園觀音設置海纜上岸處不可嗎？

桃園觀音當地漁民表示，能源有價、生態無價，離岸風場不該再犧牲漁民，風場及廊道開發勢必對生態造成破壞，甚至造成漁民生計困難，綠能風電政策倉促上路，一旦生態發生不可逆轉的情況，要拿什麼傳承給後代；漁場營運需訂做人工漁礁，打造魚類住宅區，一旦施工，恐破壞人工漁礁，「講白一點，我們都可以收起來不用營業了」。

台灣蠻野心足生態協會研究專員施仲平表示，本案有6個缺失包含應於環評大會前完成細部地質調查；監測計畫內容應以「可達到監測目的」為前提；若使用較佳減噪工法，應同時調整噪音管制閥值，並納管打樁外噪音；打樁、布纜船外其他船隻無鯨豚觀察員，該如何即時發現鯨豚並降速；聲納測掃等探測，對鯨豚及其他海洋生物的影響與因應對策。

桃園珍愛藻礁公投領銜人潘忠政認為，開發範圍要經過藻礁地區，但藻礁團體卻沒接到開發單位的說明會，質疑是否為合法過程，更批評先前才經歷過三接公投，但能源局卻還要把該地作為風電開發地。

潘忠政表示，桃市府已將該地規畫作為重要濕地，目前已委託中央大學、台灣海洋大學、中興大學進行為期1年的藻礁生態環境調查評估作業，調查報告今年6月完成，未來會參考科學數據、在地民意等作為研議劃設進行綜合性評估考量，認為能源局及開發單位應迴避該地，若不能迴避，至少在桃園市政府宣布作為重要濕地前，環保署應暫停本案環評。

研擬海纜鋪設經定製魚場範圍及觀音白玉藻礁區的影響減輕措施；渢汎、渢成案評估不選擇油桃園市觀音區共同廊道上岸的可行性；取得能源局核配容量後，於施工前每年颱風過後，以測掃聲納監測砂波移動情況，並配合初步地質鑽探資料，據以作為工程規畫、設計及營運參考。

施工前進行蝙蝠調查；陸域設施及陸纜路徑應避開竹南霜毛蝠活動範圍，並諮詢蝙蝠專家研擬保育措施；海纜上岸段的施工工法（多段式HDD的地下工法、單段HDD地下工法與電纜鋪設上岸），說明具體施工規畫及相關環保對策。

補充海纜上案點鄰近區域藻礁調查資料（含亞潮帶），並研擬影響減輕措施；陸纜範圍生態調查結果發現 咬燕鷗，應在出小燕鷗保育對策，陸域施工移補植喬木如有死亡，以1比2比例補植原生種喬木。

另外，環委也要求強化環境監測計畫內容，包含施工前執行鯨豚目視監測每年20次，並涵括4季；施工前執行測掃聲納監測砂波移動情況至少2次；營運期間，執行陸域生態調查，調查項目、地點（含自設升降壓站、陸纜及其附近範圍）及頻率與施工期間相同。

風場環境安全衛生管理應有系統化管理，建立區域風場聯合緊急防救災計畫；加強與利害關係人溝通，續建立在地連結機制，強化與地方政府、海岸社區、NGO漁會等合作。